Артюр Фери иска да тренира децата на принц Уилям, след като спря Григор на “Уимбълдън”

Изгряващата звезда на английския тенис спечели 1,5 млн. паунда, но ще продължи да кара старата си кола

Tазгодишното издание на “Уимбълдън” се превърна в истински трамплин за британския тенисист Артюр Фери. Той не само успя да се изкачи от 114-о на 36-о място в световната ранглиста, но и стана голям любимец на публиката. Младият Фери се противопостави на опитния и жадуващ за победа Григор Димитров и игра на високо ниво срещу претендиращия за титлата Александър Зверев. И макар да стигна само до полуфинал, за него вече се говори като за британска тенис сензация.

Самият той признава, че ще му трябва време да осмисли промяната, която двете седмици игра на “Уимбълдън” са направили в живота му, за да реши как ще продължи кариерата му. Фери влиза в престижния турнир с уайлд карт. Това е система, която дава шанс на талантливи играчи да участват в състезания, за които класирането им не позволява, както и на звезди от миналото, прекарали дълго време извън корта, да стартират кариерата си отново. Фери е едва четвъртият човек в историята на тениса, достигнал до полуфинал чрез уайлд карт, което прави постижението му още по-значимо.

“Не мога да повярвам, че е реално. Да играя на централния корт, беше мечта, а да стигна до полуфиналите, е просто невероятно”, каза тенисистът под бурните аплодисменти на публиката. Не само че въобще не е очаквал това да се случи, но дори планирал по това време вече да е на почивка. “Трябваше да отида в Гърция с приятел. Той тръгна, надявайки се, че ще загубя рано и ще се присъединя към него, но вече се върна и ме подкрепя”, сподели Фери.

Състезателят посрещна 24-ия си рожден ден на “Уимбълдън” и макар да бе само зрител на играещия се същия ден финал между мъжете, се радваше на голям интерес, включително от представителите на кралското семейство. Престолонаследникът принц Уилям, съпругата му Кейт и децата им Джордж и Шарлот поздравиха Фери за личния празник и му подариха картичка с послание за бъдещи успехи. Той от своя страна върна жеста, като предложи да тренира Джордж и Шарлот.

Кейт Мидълтън заедно с децата си принц Джордж и принцеса Шарлот СНИМКА: РОЙТЕРС

Двете деца са страстни почитатели на тениса

Те не само редовно придружават родителите си в кралската ложа на “Уимбълдън”, но и усилено тренират. Английски медии съобщават, че имат корт и в дома си, на който играят в свободното си време. Принц Джордж, който е втори по линията за наследяване на британския трон, даже веднъж призна, че черпи вдъхновение от Роджър Федерер, който му е любим.

“Знам, че цялото семейство са фенове на тениса. Затова казах на принцесата на Уелс, че ако децата ѝ някога искат да играят с мен, съм на разположение. Ще бъде хубаво да ги видя отново”, сподели Фери след разговор с Кейт. Той ѝ благодари, че е присъствала на мача му от втория кръг на турнира. Беше страхотно да я видя на трибуната, каза състезателят, който притежава британско и френско гражданство.

Артюр Фери е роден във Франция, но още докато е бебе, родителите му се местят да живеят в Лондон. Баща му работи като мениджър на хедж фондове, а майка му ръководи бизнеса на Асоциацията по тенис на трева. Самата тя също е била професионален състезател по тенис и е представлявала Франция. Тъй като живеят в лондонския квартал “Уимбълдън”, където се провежда едноименният турнир, често прекарват свободното си време на кортовете. От малък Фери попива от спортния дух на майка си и започва да се състезава. До 12-годишна възраст го прави от името на Франция, но след това избира Великобритания, в която прекарва по-олямата част от живота си. Фери следва в Станфордския университет, защото американското висше учебно заведение му предлага стипендия за тенис. Там той изучава съвременни технологии и общество. Може би защото е видял от родителите си, че е добре да имаш и някаква друга професия, ако нещата със спорта не потръгнат. Тъй като те са разведени от четири години, гледаха невероятната му игра на “Уимбълдън” от различни места. Баща му беше с новата си половинка, а майка му с приятелка.

“Ще се опитам да се откъсна от тениса

през следващите няколко седмици и да се рестартирам”, каза Фери, след като участието му в турнира приключи. Той бе питан и за какво ще използва заработените 1,5 млн. пунда – дали за бърз автомобил или друга глезотия, както правят някои спортисти след голям успех. “Нямам нужда от кола, вече имам мини купър и много ми харесва, но все пак е забавно. Джак Дрейпър очевидно е много по-успешен от мен и все още кара фолксваген поло. Така че ще се вдъхновя от това и ще остана скромен”, обясни британският тенисист. За него най-голямата награда от “Уимбълдън” е как се е справил с натоварването по време на общо 18 часа интензивна игра.

“Това, от което бях най-доволен, беше психическата ми способност да се концентрирам в трудни моменти. Тялото ми не е било по-добре през последните три години. Играх толкова много мачове тук без болкоуспокояващи, без болка. Е, направих някои жертви през последната година по отношение на диета, възстановяване, начин на живот, но всичко си заслужаваше”, разкри новата звезда на тениса.

Баща му е сред 400-те най-богати хора във Франция

Бащата на Артюр Фери традиционно попада в класациите на 400-те най-богати французи. Състоянието на Лоик Фери се оценява на 320 млн. евро. То е натрупано основно от хедж фонд, който създава през 2007 г. Французинът решава да го направи, след като има опит по най-високите търговски етажи на Лондонското сити и Хонконг. Успява да го превърне в гигантски бизнес за 5,5 млрд. долара с активи по цял свят.

Лоик Фери обаче винаги е имал влечение към спорта и даже преди години купува френския футболен отбор “Лориен”, който периодично изпада от първата лига на страната, въпреки че успява да сложи в ред финансите му. “Израснах, играейки тенис. Това беше моят спорт и участвах в регионални състезания, докато не навърших 16 години. Не играех на нивото на жена ми или на Артюр, но съм състезател във всичко, което правя. Винаги съм се радвал много да играя и футбол”, признава бизнесменът.

Въпреки че е израснал с огромно семейно богатство, близките до Артюр Фери казват пред “Сън”, че той е много скромен човек. Треньорите, които са му помагали като тийнейджър, твърдят, че никога не е получавал специално отношение и заради майка си, а се е трудил здраво като всички останали.

Оливия Фери се радва на впечатляваща кариера в тениса и дори участва на откритото първенство на Франция “Ролан Гарос” през 1991 г.