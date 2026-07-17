Дженифър Лопес омагьоса Таормина с песен на италиански и признание: "Обичам те, Италия!"

Със сигурност една от най-запомнящите се и емоционални вечери от италианското лято, или поне досега, беше тази на финала на седмицата на „Долче е Габана" в Таормина. Поп дивата го превърна в атрактивен спектакъл и сгорещи страстите на всички присъстващи на гала вечерта. Сред звездни гости, впечатляващи декори и романтичната атмосфера на Изола Бела, световната поп икона поднесе изненада, която развълнува не само публиката, а и социалните мрежи. Моменти от шоуто на Джей Ло СНИМКА: Инстаграм/ jlo

След като изпълни някои от най-големите си хитове, сред които Ain't Your Mama, On The Floor, Let's Get Loud и Save Me Tonight, Джей Ло промени настроението на вечерта с неочакван музикален жест към Италия. Певицата изпя на италиански емблематичната песен "Il cielo in una stanza" (Небето в една стая), написана от Джино Паоли и превърнала се в класика благодарение на незабравимото изпълнение на Мина. През годините творбата е интерпретирана и от Джана Нанини, Джорджа и Рикардо Кочанте. Певицата с Моника Белучи по време на ревюто СНИМКА: Инстаграм/ jlo

Именно този момент се превърна в кулминацията на вечерта. Лопес изпя песента с изненадваща лекота и емоция, а след края на изпълнението благодари на дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана. После се обърна към публиката с думите: „Ti amo, Italia!" (Обичам те, Италия). Фразата беше посрещната с бурни аплодисменти и възторг от присъстващите. Сцената изглеждаше като кадър от приказка. Огромен кръг от червени рози обгръщаше певицата, докато прожектори в червено и бяло осветяваха нощното небе над сицилианския бряг. Дженифър Лопес беше облечена в дълъг кафтан в златисто и оранжево, богато украсен с пайети, а около нея танцьори и музиканти допълваха звездната атмосфера.

Любопитен детайл е, че това не е първата среща на звездата с "Il cielo in una stanza". Още през 2023 г. песента прозвуча в рекламна кампания на известна марка италианско бельо с нейно участие, но тогава Лопес изпя само няколко реда. В Таормина тя изпълни цялата песен, превръщайки я в един от най-запомнящите се моменти от шоуто на 16 юли. Джей Ло с дизайнерите Долче и Габана СНИМКА: Инстаграм/ jlo