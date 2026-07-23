Моминското парти - вече не по нощни барове, а на пикник с рисуване

Хит сред празнуващите е вила извън града за цял уикенд

Сезонът на сватбите е в разгара си. Но преди да дойде дългоочакваното събитие, предстои най-забавното преживяване на бъдещата булка и младоженец - с техните най-близки приятели.

Моминското и ергенското парти, както се наричат, е символичното “изпращане” на “свободния” живот и празнуване на създаването на новото семейство.

В днешно време се свързват с луди купони с много алкохол и забавления. Жените обаче започват да празнуват през 60-те и 70-те години на XX век в САЩ и Западна Европа по време на сексуалната революция. Тогава жените извоюват правото си шумно и свободно да се веселят преди брака. Иначе преди това е имало само тихи и скромни събирания в дома на някоя от дамите, на които са пиели кафе, а булката е получавала практични подаръци за бъдещото домакинство.

В българската история и фолклор идеята за моминско парти съществува от векове под формата на “прощална вечер”, “момина вечер” или “влачене на чеиз”.

Преди години последната

вечер в бащиния дом е била

емоционална и тъжна,

сега моминското парти е символ на веселие и много забавни спомени.

Обикновено се случва няколко дни преди сватбата, а главен организатор е кумата. Преди няколко години например модерно беше момичетата да излизат на дискотека или бар и да се веселят до сутринта. Декорацията е важна част от моминското парти Снимки: Пекселс

Сега обаче все повече се налага трендът да се организира цял уикенд с преживявания. “Отборът” на булката наема къща извън града или вила за гости, като така комбинира и почивка, и забавления. Плюсовете, разбира се, са много при този тип парти. Къщата е самостоятелна, дамите сами прекарват времето си, те избират какво да правят и как да зарадват бъдещата булка. Но има някои трудности. На първо място отнема време да се избере подходящата вила. Въпреки многобройните предложения в социалните мрежи и сайтове трябва да се намери къща, която да е за точния брой момичета, да е леснодостъпна, за да може всички да стигнат до нея. При вилите за гости почти няма включена храна, което означава, че момичетата трябва да си подготвят предварително меню, да напазаруват и да отделят няколко часа за приготвяне на ястията.

Ако “отборът” на булката няма възможност да отдели цял уикенд за партито, много модерно е да се организират тематични вечери. При тях най-важно е въображението на момичетата. Най-често те се събират само за вечеря в апартамент или на ресторант, но прекарват времето в обща тематика - например “Барби”, “Бохо стил”, “Диско” и много други. Тогава цялата украса и дрехите им са в един и същи стил. Временни татуировки, панделки и друфи декорации са важна част. Снимки: Пекселс

Много момичета избират да прекарат само деня заедно. Спа, йога,

масажи, басейн, брънч и коктейли са често срещани активности сред по-спокойните компании

които не обучат шумните места с много хора, както и дискотеки и барове.

Хит сред момичетата е и пикникът. Най-лесният и удобен начин да се организира е да бъде в парка. За целта е нужно само да се подготви красива маса, с много декорация, хубави одеяла или възглавници за сядане, както и различни вкуснотии. През лятото обаче е хубаво да не се носят шоколадови десерти, защото бързо се разтапят.

Освен че е времето за много разговори, пикникът предразполага и за активности. Все по-модерно е да се рисува върху чаши и тениски. Продават се и различни комплекти за шиене или плетене. Така момичетата хем създават спомени, хем и материални подаръчета, които ще им останат завинаги.

Ако пък булката иска да зарадва приятелките си и да им благодари за присъствието, може да подготви на всяка една несесер или кутия с малки подаръчета. Обикновено включва козметика, ветрило, малко огледалце, ароматна свещ, слънчеви очила и много други. Те, разбира се, също трябва да са тематични или в еднакъв цвят. Малките детайли правят празника незабравим. Снимки: Пекселс

3 грешки, които да не допускате при организацията:

1. Парти според тенденциите, а не според булката. Най-голямата грешка е да организирате нещо, което изглежда добре в инстаграм, но не отговаря на характера на бъдещата булка. Помислете какво би я направило щастлива – СПА, винен тур, танци до сутринта или уютна вечеря с най-близките приятелки. Водете се според нейните предпочитания, а не според трендовете.

2. Прекалено натоварена програма - твърде много активности в един ден – фотосесия, игри, ресторант, барове, клуб, е уморително. Постоянно се бърза, вместо да се наслаждавате на момента. Измислете 2 или 3 активности, в които ще се забавлявате - това е най-важното.