Мъжете се обличат еднакво за ергенското парти - ходят на пейнтбол и картинг

Филм с Том Ханкс популяризира идеята да има много алкохол и голи жени, сега трендът са екстремните преживявания
С еднакви тениски или костюми се обличат най-добрите приятели на бъдещия младоженец, за да се веселят заедно. “Последният ергенски запой” може да бъде както на бар, така и с цяла програма с активности.
Ергенските партита, подобно на моминските, също изискват много въображение и желание на приятелите да се забавляват. Все по-модерно е да не бъдат прекарвани само на дискотека вечерта, а да има цял списък с весели преживявания, които оставят най-хубавите спомени.
Мъжките събирания всъщност са много по-отдавнашна традиция. Още в Древна Спарта около V век пр.н.е. спартанските войници организирали шумна вечеря в чест на своя боен другар. Те вдигали наздравици, за да отбележат символичното му “излизане” от редиците на свободните мъже и прехода към семейния живот. През вековете идеята не се променя.
Самият израз bachelor party (от англ. ергенско парти) се появява за първи път в печата през 1922 г. в шотландско списание. Тогава обаче е представлявало официална вечеря, давана от бащата на младоженеца или от кума.
В днешно време ергенското парти се свързва с клубове, много алкохол и дори стриптийзьорки. Популярността му се разраства лавинообразно в Холивуд през 80-те години с филми като “Ергенско парти” (1984 г.) с Том Ханкс. Оттам нашумява идеята приятелите да спретнат ергенско парти с много секс, наркотици, литри алкохол, унищожение на хотелски стаи...
Въпреки че модерният формат идва от Запада, в българската фолклорна традиция винаги има негов аналог - нарича се “момкова вечер”. В нощта преди сватбата в дома на младоженеца се събирали неговите приятели, които трябвало да бъдат само ергени,
пиели вино, пеели юнашки
песни и бръснели ритуално
младоженеца,
което символизирало прехода му от момче към зрял мъж и глава на семейство.
Сега има десетки начини да се отпразнува. Все по-модерно е момчетата да избират по-екстремните преживявания като рафтинг, АТВ турове, картинг, пейнтбол или скок с бънджи. При тях обаче задължително трябва да се съобразят с желанието на младоженеца и физическото му състояние.
Ако компанията е по-спокойна и предпочита релакс, идеята да се наеме вила с басейн или къмпинг сред природата е много подходяща. Декорацията е важна част не само при моминските партита. Все повече мъже поръчват еднакви тениски със забавни надписи, носят смешни очила, украсяват с балони, табелки и банери. Ако бъдат тематично избрани, това допълнително допринася за атмосферата на партито. Може декорацията да бъде вдъхновена от любимия филм на младоженеца - “Кръстникът”, “007”, “Индиана Джоунс”, “Междузвездни войни”, Умирай трудно” и други. Цялата тематика може да бъде покрай филма - от декорацията до облеклото на момчетата.
Модерно е да се празнува и в ескейп стая. Решаването на загадки, разгадаването на пъзели и откриването на скрити улики, за да постигнете общата цел - да избягате от стаята за ограничено време, сплотява момчетата, ако не се познават предварително.
За запалените геймъри наемането на частна VR (виртуална реалност) зала или турнир на PlayStation с много бира и пица е добра идея. Тренд е да се празнува и под формата на дегустация. Много барове и ресторанти предлагат такива преживявания с различни видове вина, уиски, крафт бири.
3 съвета, за да избегнете
проблеми:
1. Не прекалявайте с алкохола. Ергенското парти трябва да е забавно, но не и да завърши в спешното отделение или в полицейския участък. Не забравяйте и че след употребата на алкохол никой не бива да сяда зад волана. Предварително помислете вариант за таксита или друг.
2. Съобразявайте се с характера на младоженеца. Не всеки мъж обича шумните барове и дискотеки. Ако предпочита риболов, планина или дегустация на уиски, партито трябва да е съобразено с неговите интереси.
3. Не канете стриптийзьорки и танцьорки, ако той не иска. Колкото и да звучи забавно и съвсем нормално да има голи момичета на партито, трябва да го съобразите с младоженеца. Най-честата причина за конфликти след ергенско парти е поведението, което нарушава доверието между бъдещите съпрузи. Добре е да има ясни граници, с които младоженецът се чувства комфортно.