Мъжете се обличат еднакво за ергенското парти - ходят на пейнтбол и картинг

Филм с Том Ханкс популяризира идеята да има много алкохол и голи жени, сега трендът са екстремните преживявания

С еднакви тениски или костюми се обличат най-добрите приятели на бъдещия младоженец, за да се веселят заедно. “Последният ергенски запой” може да бъде както на бар, така и с цяла програма с активности.

Ергенските партита, подобно на моминските, също изискват много въображение и желание на приятелите да се забавляват. Все по-модерно е да не бъдат прекарвани само на дискотека вечерта, а да има цял списък с весели преживявания, които оставят най-хубавите спомени.

Мъжките събирания всъщност са много по-отдавнашна традиция. Още в Древна Спарта около V век пр.н.е. спартанските войници организирали шумна вечеря в чест на своя боен другар. Те вдигали наздравици, за да отбележат символичното му “излизане” от редиците на свободните мъже и прехода към семейния живот. През вековете идеята не се променя.

Самият израз bachelor party (от англ. ергенско парти) се появява за първи път в печата през 1922 г. в шотландско списание. Тогава обаче е представлявало официална вечеря, давана от бащата на младоженеца или от кума.

В днешно време ергенското парти се свързва с клубове, много алкохол и дори стриптийзьорки. Популярността му се разраства лавинообразно в Холивуд през 80-те години с филми като “Ергенско парти” (1984 г.) с Том Ханкс. Оттам нашумява идеята приятелите да спретнат ергенско парти с много секс, наркотици, литри алкохол, унищожение на хотелски стаи...

Въпреки че модерният формат идва от Запада, в българската фолклорна традиция винаги има негов аналог - нарича се “момкова вечер”. В нощта преди сватбата в дома на младоженеца се събирали неговите приятели, които трябвало да бъдат само ергени,

пиели вино, пеели юнашки

песни и бръснели ритуално

младоженеца,

което символизирало прехода му от момче към зрял мъж и глава на семейство.

Сега има десетки начини да се отпразнува. Все по-модерно е момчетата да избират по-екстремните преживявания като рафтинг, АТВ турове, картинг, пейнтбол или скок с бънджи. При тях обаче задължително трябва да се съобразят с желанието на младоженеца и физическото му състояние. Едно от най - предпочитаните екстремни преживявания е картингът.

Ако компанията е по-спокойна и предпочита релакс, идеята да се наеме вила с басейн или къмпинг сред природата е много подходяща. Декорацията е важна част не само при моминските партита. Все повече мъже поръчват еднакви тениски със забавни надписи, носят смешни очила, украсяват с балони, табелки и банери. Ако бъдат тематично избрани, това допълнително допринася за атмосферата на партито. Може декорацията да бъде вдъхновена от любимия филм на младоженеца - “Кръстникът”, “007”, “Индиана Джоунс”, “Междузвездни войни”, Умирай трудно” и други. Цялата тематика може да бъде покрай филма - от декорацията до облеклото на момчетата.

Модерно е да се празнува и в ескейп стая. Решаването на загадки, разгадаването на пъзели и откриването на скрити улики, за да постигнете общата цел - да избягате от стаята за ограничено време, сплотява момчетата, ако не се познават предварително. Пейнтболът също не отстъпва място сред фаворитите на ергените.

За запалените геймъри наемането на частна VR (виртуална реалност) зала или турнир на PlayStation с много бира и пица е добра идея. Тренд е да се празнува и под формата на дегустация. Много барове и ресторанти предлагат такива преживявания с различни видове вина, уиски, крафт бири.

3 съвета, за да избегнете

проблеми:

1. Не прекалявайте с алкохола. Ергенското парти трябва да е забавно, но не и да завърши в спешното отделение или в полицейския участък. Не забравяйте и че след употребата на алкохол никой не бива да сяда зад волана. Предварително помислете вариант за таксита или друг.

2. Съобразявайте се с характера на младоженеца. Не всеки мъж обича шумните барове и дискотеки. Ако предпочита риболов, планина или дегустация на уиски, партито трябва да е съобразено с неговите интереси.

3. Не канете стриптийзьорки и танцьорки, ако той не иска. Колкото и да звучи забавно и съвсем нормално да има голи момичета на партито, трябва да го съобразите с младоженеца. Най-честата причина за конфликти след ергенско парти е поведението, което нарушава доверието между бъдещите съпрузи. Добре е да има ясни граници, с които младоженецът се чувства комфортно.