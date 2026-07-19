Митрополит Николай със скромен празник, големият за него е два дни по-рано - на света Марина

Митрополит Николай най-много се радва на поздравленията за здраве, с които го обсипват миряни и приятели. На 19 юли той навършва 57 години, от тях 19 г. е начело на Пловдивската епархия.

Открай време владиката празнува на деня на света Марина (17 юли), когато е храмовият празник на митрополитската катедрала. В този ден той отслужи тържествена света литургия, а църквата бе богато украсена. В петък даде празничен обяд, а навръх рождения си ден празнува скромно. Негово Високопреосвещенство преди дни организира грандиозен концерт-спектакъл в Античния театър в Пловдив по повод 170 г. от възстановяването на митрополитския храм “Св. Марина”.