„Празнувай България“ ще бъде името на нова рубрика на БТА за фестивалите в страната

„Празнувай България" ще бъде името на нова рубрика на Българската телеграфна агенция за фестивалите в страната. Това обяви генералният директор на Агенцията Кирил Вълчев на представянето на юлския брой на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция (БТА), посветен на най-дългогодишния фестивал на открито за опера и балет в България – „Сцена на вековете". Той се провежда във Велико Търново и историческият хълм Царевец е неговият естествен декор.

През септември, за международния ден на туризма - 27 септември, БТА ще започне нова рубрика с карта на всички фестивали в България, в която ще бъдат поместени новините за тях и от тях. „Рубриката ще бъде наречена „Празнувай България", Festive Bulgaria в новините на английски език. Идеята е да съберем на едно място този толкова пъстър културен календар на на нашата страна, където особено място заема и нашият домакин тази привечер - Велико Търново", каза генералният директор на БТА.

Кирил Вълчев допълни, че рубриката е обсъдена с министъра на туризма Илин Димиров и БТА ще има подкрепата на Министерството на туризма, а при осъществяването на рубриката Агенцията ще бъде в сътрудничество с Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ).

Планираме да представим възможностите за фестивален туризъм в България на специални разговори във всички национални пресклубове на Агенцията, а те вече в страната са 33, добави Кирил Вълчев.

Той отбеляза, че корицата на списанието този месец е в лилаво - цветът на Велико Търново, и представя 20-те издания за 40-те години на фестивала, чествани през миналата година. „Тогава подписахме договор за партньорство за културния календар на Велико Търново с кмета на града Даниел Панов", уточни генералният директор на БТА.

Вълчев каза, че още тогава заедно с кмета на Велико Търново се уточнили броят на списание ЛИК да бъде издаден не по време на 20-ото издание, а след него, за да може в броя на списанието да бъдат отразени и тези годишнини.

Кирил Вълчев посочи, че това е поредният брой на ЛИК, посветен на фестивали в България. Досега има осем други - „България в джаза" (с карта на 65-те джаз фестивала у нас), „Синелибри на 10", „Варненско лято", „Златна роза", „Аполония", „Бургас и морето", „50 години „Южна пролет" и „Мартенски музикални дни".

БТА има договори със 17 общини за подкрепа на техните културни календари и с повече от 30 фестивала, припомни генералният директор на БТА.

Във Велико Търново беше представен броят на списание ЛИК, посветен на „Сцена на вековете" – най-дългогодишния фестивал на открито за опера и балет в България. Премиерата на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) се състоя в Залата за наблюдение на Аудио-визуална програма „Царевград Търнов – Звук и светлина", която е разположена зад Катедрален храм „Рождество Богородично" в старопрестолния град. Събитието се проведе съвместно чрез видеовръзка с националните пресклубове на БТА в България и извън страната.

В представянето на изданието във Велико Търново участваха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, отговорният редактор на списанието Яница Христова, заместник-кметът на Община Велико Търново по култура и недвижимо културно наследство Нейко Генчев, директорът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново Ганчо Ганчев и участникът в организирането на първите издания на „Сцена на вековете" Благовеста Цанкова. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов и акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет и основоположник на фестивала „Сцена на вековете", се включиха в разговора през Zoom.

„Празнувай България" ще бъде името на нова рубрика на БТА за фестивалите в страната, обяви генералният директор на Агенцията Кирил Вълчев. През септември, за международния ден на туризма – 27 септември, БТА ще започне нова рубрика с карта на всички фестивали в България, в която ще бъдат поместени новините за тях и от тях. „Рубриката ще бъде наречена „Празнувай България", Festive Bulgaria в новините на английски език. Идеята е да съберем на едно място този толкова пъстър културен календар на нашата страна, където особено място заема и нашият домакин тази привечер – Велико Търново", каза генералният директор на БТА.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов приветства всички с добре дошли в историческата и духовна столица на България. Той добави, че се чувства горд, че БТА е избрала Велико Търново за представянето на новия брой на списание ЛИК. Панов определи списанието като авторитетно, реномирано издание, което още от 60-те години на миналия век поставя фокус върху значими теми от българската и световната култура и изкуство. След като Велико Търново и „Сцена на вековете" днес са тема в новия брой, това действително е признание за усилията ни Велико Търново да заема централно място и да има водеща роля в развитието на културния туризъм и в това България да бъде целогодишна дестинация за културен туризъм, каза Панов.

„Сцена на вековете" е културна емблема, част от идентичността и паметта на България, каза заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев. Той подчерта ролята на БТА за популяризирането и съхраняването на българската култура и добави, че е радост специалният брой на списанието, посветен на фестивала „Сцена на вековете", да бъде представен именно в историческата и духовна столица на България. Едва ли някой би могъл да предложи по-подходящо място, каза той и благодари на БТА и на генералния директор Кирил Вълчев за отношението им към българската култура.

Акад. Пламен Карталов призова за по-строга селекция на спектаклите във фестивала „Сцена на вековете" при представянето на юлския брой на списание ЛИК. „Преди 41 години и 11 дни – на 6 юли, сътворихме първия спектакъл на открито на хълма Царевец с операта „Ивайло". Малко по-късно поставихме и „Цар Калоян". По този начин за първи път в България се разиграха исторически опери, чието действие е на същото историческо място, на което се развива цялата фабула на спектаклите", разказа акад. Карталов.

„Международният фестивал „Сцена на вековете" превръща Велико Търново в място, което привлича любителите на изкуството от България и чужбина, като същевременно напомня за историческото значение на старопрестолния град", посочи отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова. По думите ѝ всяко лято „Сцена на вековете" е повод Велико Търново да присъства с добри новини в информационния поток на медиите. Христова отбеляза, че публикациите, съхранени в архива на БТА, показват как през годините фестивалът е привличал любители на изкуството от цялата страна и от различни държави, които посещават града заради музиката, атмосферата и доброто преживяване в подножието на крепостта Царевец.

Директорът на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" във Велико Търново Ганчо Ганчев определи фестивала „Сцена на вековете" като чест за Велико Търново и българските оперни театри „Утре вечер ще представим едно от историческите заглавия, което е останало изключително много и се играе, и се харесва в цял свят. Това е операта на Калман „Царицата на чардаша". Под емоцията на това, че утре вечер нашият театър ще бъде представен на „Сцена на вековете", мога да кажа, че аз действително се вълнувам", отбеляза той. По думите му няма по-подходящо място за създаване и съхраняване на история чрез сценичното изкуство.

Благовеста Цанкова, участник в организирането на първите издания на Международния фестивал „Сцена на вековете", разказа за организацията на оперни фестивали. Тя посочи, че 20 години е служила в Окръжния съвет за култура. Според нея по това време Мария Манева е превърнала Велико Търново в културна столица. Част от нейното дело е бил проект, посветен на „Историческата тема във всички жанрове на изкуството".

В събитието с видеовръзка се включиха и кореспондентите на БТА и техните събеседници от Бургас, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Троян и Тараклия.

Фестивалът „Сцена на вековете" е марка, която е вдъхновение и пример за всички, които организират оперни фестивали на открито в България, каза директорът на Държавна опера – Бургас проф. Александър Текелиев. По думите му този фестивал е „първообразът" на подобни форуми в страната ни и е показал как културните събития могат да допринасят за развитието на градовете, които ги организират. „Сцена на вековете" е пример за всички нас – научи ни как да правим подобни фестивали. Ние сме се учили от „Сцена на вековете", където и сега присъстваме. Бургаската опера гостува там почти всяка година, каза проф. Текелиев.

„Неслучайно „Сцена на вековете" е фестивал, който е емблема за България особено за музикално-сценичните изкуства", посочи цигуларят Чавдар Вълков, който е концертмайстор на Плевенската филхармония. Той допълни, че обстановката, в която се организира фестивалът – на фона на средновековната крепост, придава завършеност на всяко едно заглавие, което се представя.

„Фестивалите под открито небе трябва да обединят усилията си и да поставят България като важна дестинация на европейската културна карта", каза в Националния пресклуб на БТА в Пловдив маестро Диан Чобанов, главен музикален директор на Държавна опера – Пловдив. Той отправи комплименти към акад. Карталов за това, че той е един от апостолите на фестивалите в България. Според Чобанов той е намерил изключително много подходящи места за правене на изкуство на открито през лятото в България, а това е най-добрата дестинация.

„Фестивалът „Сцена на вековете" е уникален със своето място в сърцето на България и като най-стария оперен фестивал на открито има потенциала да се развива още дълги години", коментира директорът на Държавна опера – Стара Загора и артистичен директор на фестивала Владимир Бошнаков.

В рамките на представянето участие взе и художественият ръководител на балета на Старозагорска опера Силвия Томова. Тя припомни, че тази година трупата ще гостува на фестивала с балета „Лебедово езеро" по музика на Пьотър Илич Чайковски.

„Фестивалите са сред най-важните начини хората да бъдат върнати към живото изкуство, защото днес публиката търси не само културно събитие, а преживяване и атмосфера", каза режисьорът и създател на театрална школа „Нюанси" в Троян Теодор Лука в Националния пресклуб на БТА в Троян.

„По нашите ширини все още липсва достатъчно развита фестивална култура, но интересът към подобни събития постепенно расте", посочи създателят на фестивала Jazz & Art Fest – Орешак Камен Хасъмски. Според него организирането на фестивал, независимо от неговия мащаб, винаги е свързано с предизвикателства. „Всеки фестивал има своите предизвикателства. Не бих казал, че има големи и малки предизвикателства – всичко е част от едно голямо пътешествие и едно голямо приключение", каза той.

В пресклуба на БТА в Тараклия гостува ръководителят на отдел „Култура и туризъм" към Районния съвет в града Татяна Папурова. Тя разказа за Etno Fest Taraclia, който тази година ще се проведе за 25-и път.