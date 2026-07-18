Забравена графика на Дейвид Хокни, открита в дарена книга, бе продадена 41 000 паунда

Подписана графика на един от най-известните британски художници Дейвид Хокни беше продадена за 41 160 британски лири, след като в продължение на десетилетия останала скрита между страниците на дарена книга.

Произведението било открито в екземпляр от книгата на Хокни „Paper Pools" от 1980 г., която преди около 46 години е била дарена на благотворителен магазин на Армията на спасението в Норич. При преглеждане на книгата доброволка открила оригинална графика, изобразяваща плувен басейн и носеща подписа на художника.

Книгата заедно с откритата в нея графика била предложена на търг чрез онлайн платформата на благотворителната организация в eBay. Наддаването приключило с покупка от анонимен колекционер, който платил 41 160 британски лири.

Откривателката на произведението – доброволката и местна художничка Джема Банкс, разказва, че веднага разпознала, че книгата може да има специална стойност, но не очаквала находката да се окаже толкова значима, пише БТА.

„Беше привилегия да държа в ръцете си истинска подписана графика на Дейвид Хокни", коментира тя. По думите ѝ е впечатляващо, че произведението е останало непокътнато толкова дълго време и е запазило вида си, сякаш току-що е излязло от печат.

Средствата от продажбата ще бъдат използвани за подкрепа на благотворителните дейности на Армията на спасението и за подпомагане на хора в нужда от местната общност.