Вижте отговора на фотозагадката: Кой е този известен поп изпълнител?

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Отговорът на фотозагадката от 17 юли е: Веселин Маринов!

Въпросът беше: Кой е този известен поп изпълнител?

Жокерът беше: Започва като барабанист, а първата му записана песен е в стил прогресивен рок!