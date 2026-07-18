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Вижте отговора на фотозагадката: Кой е този известен поп изпълнител?

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Отговорът на фотозагадката от 17 юли е: Веселин Маринов!

Въпросът беше: Кой е този известен поп изпълнител?

Жокерът беше: Започва като барабанист, а първата му записана песен е в стил прогресивен рок!

Снимка: Архив на "24 часа"                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

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