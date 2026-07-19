Димитър Бербатов: Трудните моменти са доста, допускал съм грешки, ще правя и още

"Трудните моменти са доста. Допускал съм грешки, ще правя и още. Но се опитвам да си ги признават. И да направя нещо добро след това".

Това каза в ефира на bTV Димитър Бербатов. Легендарният ни голмайстор разказа на предстоящия си моноспектакъл, който стартира от септември. Както е известно, бившият нападател на "Манчестър Юнайтед" ще се качи на театралната сцена, като влиза в главната роля.

"Идеята е от година. Просто се чакаше момента, в който да се реализира", обясни бившият нападател на националния ни отбор.

От септември Бербатов тръгва на турне, като първият град, в който ще представи е Благоевград, където започва неговия футболен път. Част от екипа на легендарният голмайстор са Графа и Яна Титова.

"С Графа съм работил и преди. С мен не се работи лесно. Това го има и сега, имаше и когато бях футболист", каза Бербатов.

"Моят път не е само лесен, освен смях има и сълзи. Най-хубавото е, като хората видят моя път, да се амбицират и по този начин да им помогна, по някакъв начин. Винаги съм гледал на света по моя начин. Така се казва и автобиографичната ни книга. Вдъхновител съм, не се и съмнявам. Радва ме, че малки деца знаят кой съм, въпреки че когато съм играл, те не са били родени. Това бе държи млад по душа", каза още Бербатов.

По думите му много хора, които гледат спектакъла, ще се припознаят. И с умиление ще си спомнят за онези луди времена за младите от 90-те години на миналия век.

А на въпрос защо в момента България няма футболист като него, той отговори:

"Условията са различни.... Вече е друг животът. Сега постоянно сме да на телефона сега, но и децата също. Аз обаче осъществих своята мечта. Подрастващите трябва да намерят баланса, трудно е, изисква дисциплина, но такъв е пътя към големите цели", каза още Бербатов.

Бившият нападател на "Манчестър Юнайтед" бе попитан и колко пъти е бил канен в политиката. Допреди няколко месеца Бербатов бе съветник по въпросите за младежта и спорта към министър-председателя Андрей Гюров.

"Много пъти казвах "не" на политиката. Разбира се, в последните месеци имах възможност да направя нещо за спорта. И това беше. Надявам се да идват по-добри времена за спорта у нас", завърши Бербатов.