Уикендът на един министър: Евтим Милошев турист - за час и 13 минути пеша до "Бай Кръстьо" (Обзор)

Два дни по-рано министърът на културата слуша класическа музика в Правец, шегувайки се, че за някои Моцарт е име на шоколадови бонбони

Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час.

Констатацията е на министъра на културата Евтим Милошев, след като стигна пеша за час и 13 минути до спирката “Бай Кръстьо” на Витоша заедно със съпругата си, сценаристката и актриса Христина Апостолова. За доказателство показа и снимка във фейсбук, на която хронометърът на часовника е спрял на 1:13:13,62.

Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората. Някога спирката “Бай Кръстьо” изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример, написа Милошев към туристическите си кадри от почивните дни. В поста той благодари на треньора си Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога му е преподавал не само спорт, но и философия за живота.

Министърът показва завидна активност в социалните мрежи, след като само ден преди това публикува и свои снимки от откриването на фестивала Pravets Art Nights на 17 юли. 21-ото издание на събитието, което е част от Националния културен календар, се състоя на брега на езерото край Правец. В две поредни вечери там бяха представени класически произведения от Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Марин Големинов и Веселин Стоянов и популярна филмова музика. Министър Милошев открива музикалния фестивал в Правец. СНИМКА: ФЕЙСБУК

По този повод Милошев шеговито отбеляза във фейсбук: Всички ние живеем между два свята. В единия Моцарт е име на шоколадови бонбони, Рафаело и Леонардо са костенурки, а Славейков е само площад.

Но има и друг свят. В него музиката на Моцарт звучи като шепот от вечността. Творбите на Рафаело и Леонардо осветяват човешкия дух, а поезията на Петко и Пенчо Славейкови ни учи на свобода и достойнство.

Концертите бяха изнесени от Софийската филхармония под диригентската палка на маестро Найден Тодоров.

