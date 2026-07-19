Заради българския “Одисей” грък разказа на Кристофър Нолан за Диана Добрева

Какво е да работиш по мита за Одисей първо с Диана Добрева, а години по-късно с Кристофър Нолан? Този късмет каца на рамото на гръцкия музикант и майстор на антични инструменти Янис Пантазис, който през 2019 г. е част от премиерните представления на “Одисей” - спектакъла на Пловдивския драматичен театър, както и от най-значимите му международни гостувания.

Именно като консултант по античните музикални инструменти, който отговаря за тяхната звукова и визуална автентичност, Пантазис става част и от екипа на холивудския филм “Одисея”.

За всичко това гръцкият музикант сам разказва в писмо до Пловдивския театър: “Работата по филма ме вдъхнови да напиша есе-писмо до Кристофър Нолан, в което споменавам вашия спектакъл като ключов етап от моето пътуване с мита за Одисей. Докато пишех, осъзнах, че театралното преживяване от 2019 година е било предвестник на всичко последвало. Диана и Александър (Секулов, който е автор на текста за българската постановка по Омир - б.р.) вече ми бяха показали Одисей като съвременен човек, търсещ своята посока”. Константин Еленков в сцена от "Одисей" не с една, а с 10 Пенелопи - драматургично решение на режисьорката Диана Добрева СНИМКА: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ПЛОВДИВ

Допълва също: „И двамата режисьори – Кристофър Нолан и Диана Добрева – се обединяват около едно и също архетипно ядро: паметта като сила, с която трябва да се противопоставим".

Впрочем през 2027 г. Янис Пантазис отново се завръща в Пловдив и пак ще работи върху Омировия мит. След осем години Диана Добрева ще постави “Одисей. Море на живите”, като с мащабния проект Пловдивският театър ще отбележи 145 години от създаването си. В спектакъла ще участва цялата актьорска трупа на Драматичен театър – Пловдив, към която ще се присъединят актьори, танцьори, музиканти и гост-звезди. Премиерите са планирани за 2 и 3 юни догодина в Античния театър там.