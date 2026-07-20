Фестивалът "Август е музика" събира изпълнители от Япония, Франция, Куба и България в Стара Загора

Началото на всички концерти е от 20.00 часа при свободен вход

За поредна година община Стара Загора кани жителите и гостите на града на летния музикален фестивал "Август е музика". В три последователни вечери – 8, 9 и 10 август 2026 г.,сцената пред сградата на общината ще предложи разнообразна концертна програма с участието на български и чуждестранни музиканти. Началото на всички концерти е от 20.00 часа, а входът е свободен, съобщават от общинския пресцентър.

Фестивалът ще бъде открит на 8 август с концерта на SANIX BAND – съвместен проект на музиканти от Япония и България с участието на Надя Тончева, Павел Цонев, Юичи Ишикава, Томотака Секия, Мисато Кубо и Емил Тасев.

На 9 август старозагорската публика ще има възможност да чуе Фредерик Виал Трио от Франция в състав Фредерик Виал (акордеон), Тома Кордогли (бас) и Седрик Людон (барабани).

Заключителната фестивална вечер – 10 август, ще бъде посветена на латино музиката и танците с концерта на Kalin Veliov, Ire Vazquez & LOS PAPIS. В програмата са включени още открит урок по салса с Мартин Велев, участието на кубинските танцьори Daymelis & Sergio и Magui and Gianlucas, както и демонстрация на "Зумба с Поли".

Ден преди началото на фестивала - на 7 август, Стара Загора ще се превърне в сцена за едно от най-очакваните и престижни културни събития на сезона. В Летния театър на града, от 21.00 часа, за първи път пред българска публика ще гостува един от знаковите оркестри на Италия – Филхармонията Giuseppe Verdi di Salerno. Събитието е част от първото национално турне у нас на симфоничния оркестър на прочутия театър „Джузепе Верди" в Салерно, който ще изнесе концерти в общо 6 български града.

Под диригентската палка на световнопризнатия маестро и композитор Гуидо Манкузи, ценителите ще се насладят на емблематични произведения от оперното и симфонично наследство на Джузепе Верди, изпълнени с автентично италианско звучене под открито небе. Специални солисти на вечерта ще бъдат италианският баритон Марко Ди Сапия и българското сопрано Таня Радева-Лазарова, която е ексклузивно поканена от италианския оркестър за турнето му в България. Концертът с музиката на Джузепе Верди е на 7 август в Летния театър на Стара Загора. Снимка: Архив

Създадена през 1997 г., филхармонията е водещ участник във всички оперни продукции на своя театър в Салерно – сцена, на която традиционно гостуват и български артисти от Софийската и Варненската опера и балет. След успешни концерти в страни като Франция, Германия, Португалия, Индия и Япония, оркестърът най-накрая ще представи висшата си музикална култура и пред родните почитатели на класиката.

Организаторите съобщават, че първите 150 билета за концерта в Летния театър се продават на промоционална цена с код за отстъпка VERDI20.