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Ан Хатауей: Постигнахме пробив в сюжета на „Дневниците на принцесата 3“

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Ан Хатауей. Снимка: Twitter/@FilmUpdates

Ан Хатауей сподели актуална информация за напредъка по „Дневниците на принцесата 3“. Филмът беше официално обявен още през октомври 2024 г., когато Disney потвърди проекта, а Хатауей съобщи, че ще се завърне в Дженовия. Оттогава насам проектът буксуваше във фазата на разработка.

Сега обаче американската актриса разкри, че сценарият, върху който са работили, е бил изоставен в полза на нова творческа посока и че наскоро е настъпил „пробив“.

„Заета съм с третото си бебе и това донякъде измести въпроса кога точно ще мога да направя „Дневниците на принцесата 3“, заяви Хатауей в предаването Radio Andy на SiriusXM.

„Мога да кажа, че според мен постигнахме пробив в сюжета. Мисля, че вървим в правилната посока. По отношение на сценария, върху който работехме, се наложи да започнем отначало с тази нова посока, което не е новината, която, предполагам, някой би искал да чуе, но всички сме наистина убедени, че именно това ще бъде правилният вариант“, каза още тя.

Режисьор на третата част от поредицата „Дневниците на принцесата“ ще бъде Адел Лим.

Първият филм проследява историята на Миа Термополис, изиграна от Ан Хатауей – обикновена гимназистка, чийто живот се преобръща, когато баба ѝ, изиграна от Джули Андрюс, ѝ разкрива, че е наследница на трона на измисленото кралство Дженовия.

През 2004 г. излезе продължението „Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии“, предаде БГНЕС

Ан Хатауей. Снимка: Twitter/@FilmUpdates

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