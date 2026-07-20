Велико Търново обедини културни традиции от три континента

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Културни традиции и обичаи от държави от три континента станаха взаимно свързани във Велико Търново. С Международния фолклорен фестивал – събитие, което се провежда за 28-и пореден път, старата столица отново доказва облика си на град, в който границите и десетките хиляди километри разстояние изчезват.

Групи и изпълнители от Венецуела, Испания, Коста Рика, Унгария, Грузия, Куба, Панама и Гуам – част от далечните Мариански острови в Тихия океан, са чуждестранните гости на събитието.

Ръководителите на съставите гостуваха в Общината за традиционното си представяне и бяха посрещнати и приветствани от заместник-кмета на Старата столица Нейко Генчев и от Емил Павлов - президент на българската секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства.

Всяка от формациите анонсира изпълненията, подготвени за фестивалните вечери в Летния театър. Последва традиционна размяна на подаръци, описващи националните и културните особености на държавите и съответните етнографски региони.

До 25 юли включително всяка вечер великотърновци и гостите на Старата столица могат да се докоснат до световното културно наследство. Началото е в 20 ч., входът е свободен.