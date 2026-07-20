45 хиляди души на Гребната база в Пловдив за първото издание на феста PHILLGOOD

Този уикенд се очаква още по–голямо стълпотворение на Hills of Rock

"Фантастично! Велико изживяване бяха тези три поредни вечери в Пловдив".

С тези думи Никос, Янис, Катерина и Христос от Ираклио, Крит, си тръгнаха днес от Пловдив след тридневен престой на фестивала PHILLGOOD. Гърците бяха възхитени и от програма, и от организацията, и от самия град.

"Оморфи поли! (красив град – б. р.), беше оценката им за Пловдив. Не ги уплашиха нито жегата, нито комарите.

Три поредни вечери – петък, събота и неделя, към Гребната база, където беше събитието, вървeше манифестация от меломани. Бяха дошли фенове на рока не само от цялата страна, но и от чужбина.

С над два часа сет британските рок легенди The Cure поставиха началото на новия тридневен фестивал PHILLGOOD в Пловдив, който се състоя този уикенд. Легендарната британска рок група напълни пространството пред главната сцена с хиляди фенове и изпълни едни от най-добрите си и любими песни, като сетлистът им включваше 26 парчета. Веднага след тях "Клас" направиха голямото си и дългоочаквано завръщане на сцената, с което отбелязаха 40 години на сцена и 13 - от последния им концерт. Преди да излязат пред публиката българските музиканти направиха специална фен среща, която продължи часове. Бойко Петков, Момчил Колев и Иван Градинаров посрещнаха своите почитатели, които се редиха на опашка, за да се срещнат с любимците си, отговаряха на въпроси, снимаха се с тях и подписваха плочи и тениски.

Освен хедлайнерите The Cure, главната сцена предложи неповторими участия на ирландската група Just Mustard, британците The Subways и Wolf Alice с прелестната Ellie Rowsell, които добре заредиха публиката за кулминацията на вечерта. Междувременно останалите две сцени - PHILLCOOL и PHILLRAVE, предлагаха също богата селекция от изпълнители и музика. Първата от тях бе открита с участието на ALI. Веднага след това излезе Bulgarian Cartrader и електронният артист от Париж Perturbator. PHILLRAVE сцената събра почитателите на електронната музика с участията на Ison, Erol Alkan, Acid Arab и Daniel Avery. OOD

20 хиляди души се събраха на Гребната база, за да се потопят в света на Gorillaz втората вечер от феста. Техният концерт беше дълго чакан у нас, като първи и единствен засега, и още през април бяха напълно разпродадени еднодневните билети за втория фестивален ден именно заради британската анимационна група.

Със сет, който продължи близо два часа и включваше 20 песни, Gorillaz сбъднаха мечтата на хиляди фенове у нас, а Damon Albarn не пропусна да благодари на българската публика за огромния интерес и неспирните аплодисменти. Разбира се, на големите екрани през цялото време бяха и любимите анимационни герои 2D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs с техните любопитни истории. Gorillaz завършиха лайва си с "Clint Eastwood" и "Feel Good Inc", последвани от пирошоу.

Веднага след тях програмата на втория фестивален ден продължи с участието на белгийския изпълнител Apashe заедно с Brass Orchestra на PHILLCOOL сцената и с шоуто на Sofia Kourtesis на PHILLRAVE.

Ден втори на PHILLGOOD откриха междуконтиненталните Los Bitchos, които с любопитния си инструментален микс от латино ритми, псайхъделик, аржентинска кумбия, сърф рок и други, разтанцуваха публиката още в ранните часове на фестивалния ден. След тях на главната сцена се качиха английското пост-пънк дуо Sleaford Mods, а преди шоуто на Gorillaz, провокативното хип-хоп трио Kneecap вдигна градусите с едни от най-известните си и любими песни.

На няколко метра от тях, на PHILLCOOL сцената преобладаваха българските изпълнители, които изобщо не отстъпиха по качествена музика на хедлайнерите. Програмата започна с участието на инди рок бандата Jin Monic, хип-хоп дуото Гена и Жлъч и инди групата Hayes & Y със специалното участие на Стенли. Под хубава сянка, на PHILLRAVE сцената, Raredub, Kink и HAAi се раздаваха за феновете на електронната музика.

За трите дни PHILLGOOD събра 45 хиляди души на Гребната база в Пловдив, а над една четвърт от продадените билети бяха купени от чужбина, което вече категорично поставя България на картата на международната фестивална култура. Moby постави финала снощи с невероятно шоу. С хитове и любими парчета през цялата си кариера американският артист направи голямото си завръщане на българска сцена. С внимание и истинско отношение към публиката Moby направи трета вечер на фестивала специална, а след всяка песен благодареше на феновете.

Преди него главната сцена туптеше в ритъма на рока и индъстриал звученето. Програмата на третия фестивален ден откри американската банда Son Lux, а след тях немците от Einstürzende Neubauten показаха, че за над 40 години кариера, продължават да бъдат все така интересни и обичани от хората. Хедлайнерското шоу подгря британската рок банда Suede, която накара публиката да подскача и пее в един глас с изпълнителите.