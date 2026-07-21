Слави Ангелов – име, което е синоним на силна журналистика, празнува рожден ден

Неговото име е синоним на силна журналистика.

Онази, която кара хората да спрат, да прочетат, да изслушат.

Слави Ангелов - главен редактор на сп. “Космос” и един от управляващите редактори на медийна платформа “24 часа”, умее да прави медии, които не просто дават достоверна информация, но и вълнуват.

За него няма значение дали работи върху поредното разследване, пише анализ или снима във видео любопитен сюжет - влага еднаква страст и професионализъм. Понякога хладнокръвно, друг път по-емоционално, но Слави винаги търси истината. А тя винаги минава през перфекционизма към детайла - точно както с длетото той създава красива мебел или с респект към морето се гмурка на 30 метра.

А скоро по БНТ ще видим разказваческия му талант зад кадрите на новия, шести сезон на “Под прикритие”! В най-успешния кримисериал той е и консултант, и сценарист.

Здрав да си, Слави! Честито!