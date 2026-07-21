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Анри Кулев винаги в търсене на следващата история

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Днес един от най-ярките разказвачи в българското кино и анимация празнува своя рожден ден и отново е на снимачната площадка. В момента режисира новия си игрален филм “Пилоти” - мащабен разказ за българските военни летци по време на бомбардировките над София през Втората световна война.

Част от лентата вече е заснета, на 7 август продължават работата по нея на терен. Тя представя история за войната, но и за прошката, човечността и избора, които остават по-силни от оръжията. Такъв е и самият Анри Кулев - никога не избира лесните истории.

Повече от половин век той превръща рисунките в кино, а киното – в изкуство с почерк, който няма как да бъде сбъркан. Създава анимационни, игрални и документални филми, рисува, пише, преподава и не спира да търси нови светове, които да покаже на публиката.

За едни той е режисьор, за други - художник, за трети - учител.

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още много истории, които да превръща в кино - така, както само той умее!

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