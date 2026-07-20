Елиф Шафак - фен на Рене Карабаш

Преди няколко дни писателката Елиф Шафак, известна с милионите си тиражи и статут на една от най-богатите писателки в света, хвърли в екстаз книжните среди, след като официално последва писателката Рене Карабаш в социалните мрежи. Шафак не спести симпатиите си към нея, харесвайки няколко от снимките на Рене.

Елиф Шафак Снимка: Архив

Носят се предположения, че британско-турската авторка на „Любов" е прочела романа на Карабаш - „Остайница", който след финала на Международния „Букър" е вече хит и в Турция. Дали това е просто колегиално признание или началото на бъдещо творческо приятелство? Предстои да разберем!

Елиф Шафак е една от най-четените авторки в света. Тиражите ѝ достигат милиони, а романът ѝ „Любов" държи рекорди за най-бързо продавана книга в историята на Турция. Смятана е за една от най-влиятелните интелектуалки в света. Също номинирана за наградата Букър през 2019 г.



Вълната от интерес към Рене Карабаш не спира да расте. Любопитно е, че турският журналист Мехмет Селим пристига у нас през юли, за да снима документален филм за балканските автори. Екипът му ще пътува специално до морския бряг, за да заснеме Рене в естествения й морски хабитат, където тя всяка година бяга от светския живот и се отдава на почивка.

Рене Карабаш е една от най-успешните български писателки у нас, с преводи в над 25 държави, с множество литературни и кино отличия, тя категорично постави България на световната литературна карта с успеха си, като финалист на най-престижната литературна награда Международен Букър, но и спечелвайки с романа си сърцето на поп иконата Дуа Липа, която я включи в списъка си „21 Книги, които задължително трябва да прочетете през 2026-та". Най-популярният книжен блогър в света Джак Едуардс също обяви романа й „Остайница" за любима книга и неговият фаворит в Букър надпреварата, като включи „Остайница" в книжния си клуб, с милиони последователи по целия свят. У нас Рене често е наричана „рокзвездата на българската литература" и както разбирате - има защо!

Тази година предстои да излезе филмът „Остайница" - кино адаптация на романа й, с реж. Костадин Бонев - който можете да очаквате в програмата на следващото издание на кино фестивала „Cinelibri". Очаквайте и театралната адаптация на романа й, по която Карабаш вече работи в компанията на режисьора Стайко Мурджев.

Следващите събития, на които можете да се срещнете на живо с нея са на 21-ви юли, 19:00ч в „Бай дъ уей" село Лозенец - на фестивала Арт Поток, и на 2-ри септември на фестивала „Аполония" в Созопол.