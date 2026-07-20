12-годишна глуха пианистка разплака Тони Димитрова, изсвири й "За тебе хората говорят"

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12-годишната пианистка Мери, родена напълно глуха, успя да разплаче певицата Тони Димитрова в ефира на bTV. Направи го с изпълнение на песента й "За тебе хората говорят". За това разказа във фейсбук журналистката Кристина Газиева.

Преди 2 месеца певицата помогнала анонимно със средства на 12-годишната Мери, за да продължи обучението си по пиано. Момичето има десетки награди от международни състезания и конкурси. СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

След като от телевизията разказват историята на пианистката, се обажда Тони Димитрова, която пожелала да покрие липсващата сума за стипендията на 12-годишното момиче.

Без шум. Без да търси внимание. Мери каза своето "благодаря" по най-красивия начин - с музика. Тя подготви и изпълни специален аранжимент на песента "За тебе хората говорят", написа във фейсбук Газиева. Трогателната случка се развива по време на участието на Димитрова в последното издание на "120 минути". СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

"Сълзите са истински. И са от щастие. Защото доброто рядко вдига шум, но винаги намира начин да се върне", категорична е журналистката.