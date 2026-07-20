ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от всичките 104 мача на световното първе...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/ozhivlenie/article/23256761 www.24chasa.bg

12-годишна глуха пианистка разплака Тони Димитрова, изсвири й "За тебе хората говорят"

780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

12-годишната пианистка Мери, родена напълно глуха, успя да разплаче певицата Тони Димитрова в ефира на bTV. Направи го с изпълнение на песента й "За тебе хората говорят". За това разказа във фейсбук журналистката Кристина Газиева. 

Преди 2 месеца певицата помогнала анонимно със средства на 12-годишната Мери, за да продължи обучението си по пиано. Момичето има десетки награди от международни състезания и конкурси. 

СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva
СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

След като от телевизията разказват историята на пианистката, се обажда Тони Димитрова, която пожелала да покрие липсващата сума за стипендията на 12-годишното момиче.

Без шум. Без да търси внимание. Мери каза своето "благодаря" по най-красивия начин - с музика. Тя подготви и изпълни специален аранжимент на песента "За тебе хората говорят", написа във фейсбук Газиева. Трогателната случка се развива по време на участието на Димитрова в последното издание на "120 минути". 

СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva
СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

"Сълзите са истински. И са от щастие. Защото доброто рядко вдига шум, но винаги намира начин да се върне", категорична е журналистката. 

СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva
СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva
СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали