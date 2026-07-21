Виц на деня

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Товарен влак блъсна камион на прелез край Каспичан...

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снимка: Ройтерс

Какво общо имат Световното първенство по футбол и Втората световна война?

След като свършиха, губещите отлетяха за Аржентина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: Ройтерс

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