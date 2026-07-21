Moby: Истинската история за моето пътуване до магьосническата гора в планините на България (Видео)

"Благодаря, магьоснико"

В социалните мрежи американският музикант и диджей Moby разказ, че е посетил България. Той публикува видео, в което се разхожда в една от планините у нас, без да се уточнява коя.

"Истинската история за моето пътуване до магьосническата гора в планините на България", написа композиторът, който сподели как е преминал през "странна порта по средата на нищото". Надписът върху нея решил да разчете по свой начин, тъй като не разбира български, а именно: "Добре дошли в магьосническата гора".

Видеото продължава как музикантът продължава пътешествието си по "древни стъпала", които го отвеждат до "магьосническа колиба", както той ги описва. Накрая разходката завършва с "Благодаря, магьоснико" и кадри от планината.