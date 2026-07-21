Травис Скот се сби в един от най-известните клубове в Ню Йорк

Рапърът Травис Скот се оказа в центъра на скандал след инцидент в един от най-известните частни клубове в Ню Йорк. Рапърът и хора от неговото обкръжение са били замесени в сбиване с хвърляне на бутилки в Zero Bond в събота вечер, пише Page Six.

Скот е бил в клуба по време на участие на 50 Cent, когато забелязал друг посетител, който според него го снимал. Това довело до напрежение между двете групи, а ситуацията бързо излязла извън контрол. Свидетели разказват, че в разгара на конфликта са били хвърляни бутилки, но засега няма яснота дали самият изпълнител е участвал, или действията са били извършени от членове на екипа му.

Охраната на заведението се е намесила веднага и е успяла да прекрати конфликта. Не се е наложило присъствието на полиция или медицински екипи.

„Всичко се случи много бързо. Започна внезапно и приключи почти веднага", разказва свидетел пред изданието.

Събитието в Zero Bond е било спонсорирано от веригата за бързо хранене Raising Cane's, но самият клуб не е бил негов организатор. Частното заведение е известно като място, посещавано от редица знаменитости, сред които са били Тейлър Суифт и бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс.

Това не е първият случай, в който Травис Скот попада в полезрението на медиите заради скандални ситуации. През последните години изпълнителят неведнъж е свързван с конфликти и инциденти на публични събития.