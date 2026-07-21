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Маги Халваджиян с трогателно послание към жена си: Влюбих се в цветността ѝ

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Кремена и Магърдич Халваджиян Снимка: Дилян Марков

Познавам я от 1988 година. Влюбих се в цветността ѝ! И до ден днешен обичам това момиче, чиито цветове не избеляха и са неподвластни на времето! Честит празник, обич! С тези думи телевизионният продуцент Магърдич Халваджиян поздрави съпругата си Кремена Халваджиян във фейсбук. Тя празнува рожден ден на 19 юли.  

Двамата се запознават през 1988 г., а Маги неведнъж е разказвал, че още в началото е бил убеден, че именно Кремена е жената, за която ще се ожени. Само три месеца след началото на връзката им ѝ казва, че иска да прекара живота си с нея, а години по-късно двамата споделят, че ключът към дългия им брак са доверието, свободата и уважението един към друг.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кремена и Магърдич Халваджиян

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