Маги Халваджиян с трогателно послание към жена си: Влюбих се в цветността ѝ

Познавам я от 1988 година. Влюбих се в цветността ѝ! И до ден днешен обичам това момиче, чиито цветове не избеляха и са неподвластни на времето! Честит празник, обич! С тези думи телевизионният продуцент Магърдич Халваджиян поздрави съпругата си Кремена Халваджиян във фейсбук. Тя празнува рожден ден на 19 юли.

Двамата се запознават през 1988 г., а Маги неведнъж е разказвал, че още в началото е бил убеден, че именно Кремена е жената, за която ще се ожени. Само три месеца след началото на връзката им ѝ казва, че иска да прекара живота си с нея, а години по-късно двамата споделят, че ключът към дългия им брак са доверието, свободата и уважението един към друг.