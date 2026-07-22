Рождениците - така "Поетите" наричат Вергов и Бърнев през юли, докато двамата бършат седалки

През септември ги чакат във Варна, Балчик и Бургас

“ПОЕТИТЕ И БУРЯТА! Едно прекрасно турне приключи! Преминахме през всичко, за да стигнем до любимата ни публика!”

Така Малин Кръстев, след като прекръсти лятното турне “Поетите и Жената” заради проливните дъждове, изливащи се почти всеки ден, направи обобщението за 5-те спектакъла с хубави стихове. По традиция всеки от тях - в Пловдив, Варна, Шумен, Русе и Царево, препълни летните театри, но пак остави недоволни хора отвън, защото не са успели да си купят билети.

Ден преди това обаче Малин Кръстев - един от актьорите от прочутата трупа, повдигна завесата какво правят те преди представление - забърсват водата от седалките, мокри след поредния порой.

“След дъжда рождениците подсушават седалките на зрителите! Пловдив - “Поетите и Жената”. А, майна, какво ще кажеш?”, пише той в социалните мрежи, където публикува и снимки. На кадрите - черно-бели, както отива на висококачествена художествена трупа, са Юлиан Вергов и Иван Бърнев със салфетки, които попиват подгизналите седалки. Иван Бърнев подсушава седалките на Летния театър в Пловдив, преди да дойдат зрителите. СНИМКА: ПРОФИЛ НА МАЛИН КРЪСТЕВ ВЪВ ФЕЙСБУК

Двамата са астрални близнаци, родени на 15 юли, и затова цялото юлско турне мина под знака на рождения им ден. Отбелязаха го с представлението в Русе, състояло се точно тогава, а три дни преди личния им празник те обикалят редовете на Летния театър в Пловдив и бършат, докато колегите им снимат. Разбира се, после са се включили и останалите - Владо Пенев, Теодора Духовникова, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова и маестро Антони Дончев.

Наесен турнето продължава отново във Варна на 7 септември - там повтарят, след като билетите за морската столица свършиха много преди юлското представление. Ще минат и през Балчик, а в Бургас ще са на 9 септември.

