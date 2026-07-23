След шамара от "Мишлен": как раздават кулинарни звезди на Балканите

Гид за София се очаква след 5 г. В Словения той се появява след 1 г. одит, в Солун и Санторини – след 2

Ще успее ли София да пласира поне един ресторант в световната библия на добрата кулинария – справочника "Мишлен"? Ако успее, кога ще се случи това? А може ли 300-те хиляди лева, които Столичната община плати на компанията за одит на заведенията в града, да са показали, че столицата ни не разполага с достатъчно добра гурме сцена, заради която да се прави гид? Тези въпроси се обсъждат бурно вече цяла седмица в социалните мрежи след новината, че първата обиколка на инспекторите на "Мишлен" в София е минала и че те не са открили ресторанти за отличаване.

Първото впечатление по темата създаде известният шеф Борис Петров. Той съобщи, че на среща между одиторите и ресторантьори са били представени извадки от доклада. Основните забележки били слабости в обслужването, прекалено дълги менюта, които според хората на "Мишлен" често били признак за използване на замразени продукти, както и сериозно разминаване между качество и цени на предлаганата услуга.

Последва реакция от общината и ресторантьорите. Шефът на предприятие "Туризъм" Антон Пенев коментира, че "Мишлен" не ни е казал "не", а че сме в началото на процес, който може да продължи 4-5 години. Той отрече в доклада да има констатация за лошо обслужване.

Някои ресторантьори опитаха да омаловажат стойността на звездите на "Мишлен", а други се усъмниха знае ли компанията изобщо, че инспекторите обикалят София. "Шеф Петров говори глупости, доклад на "Мишлен" за заведенията в София няма, нека го покаже – заяви за "24 часа – 168 истории" Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България. - Имаше презентация във Френския културен център на някаква одитна компания, за която се чу, че била наета да провери различни ресторанти. Никой не каза как се казва тази компания."

Коларов също изрази увереност, че "Мишлен" не са отказали на България. "Нищо не са ни отказали – категоричен бе той. - В България обаче много обичаме да плюем българското и да се прехласваме по гръцкото, макар много хора вече да разбраха от собствен опит, че и там нещата не са цветя и рози."

Малко по-самокритично се изказаха от друга асоциация. "Срещата във Френския институт бе първата и на нея се разбрахме да се организира следваща, на която

да обсъдим препоръките в детайл – разказа за "24 часа – 168 истории" зам.-председателят на Българската хотелско-ресторантьорска асоциация Атанас Димитров. - Да, посочиха се слабости, но имаше и много позитивни неща - много вкусна храна, разнообразие на представените кухни, добър стайлинг. Всяка градивна критика ще бъде приета."

Появиха се и хора от бранша, които в прав текст признаха, че при първия одит ресторантите в София са получили незадоволителна оценка. "Скъсаха ни на първата изпитна сесия, имаме възможност да се поправим, но трябва да си научим уроците – заяви пред БНР Виолета Димитрова, която е директор в голям столичен хотел. - Нищо фатално не се е случило. Ние малко сме позабравили нашите традиционни рецепти и традиционни продукти."

След разнопосочните мнения по график ли върви София по пътя към гид "Мишлен" е любопитно да се види колко време е отнело на други страни да се сдобият с такъв, особено тук, на Балканите. Проверката показва, че периодът от старта на одита до окончателното одобрение е бил доста по-кратък от очаквания в България. И никъде не е имало толкова горещи драми и дискусии като у нас.

В Гърция столицата Атина присъства в каталог на "Мишлен" още от 1987 г. Тогава градът е включен в по-обемен гид заедно с Барселона, Мадрид и Рим. Първият ресторант в Атина със звезда се появява през 2002 г. В момента

справочникът за града съдържа 34 места за хранене.

Едно е отличено с 2 звезди, а 11 – с една. През 2022 г. националната туристическа организация на Гърция (GNTO) сключва двугодишно споразумение за партньорство с фирмата срещу 500 000 долара. В края инспекторите дават становище, че гръцкият каталог може да се разшири с ресторанти в Солун и Санторини. Така в рамките на около 700 дни одитът установява наличието на две дестинации, които отговарят на изискванията на "Мишлен". Очакванията са избрани заведения на Санторини и във втория по големина гръцки град да бъдат включени в справочник през втората половина на 2026 г.

През 2020 г. туристическата организация на Сърбия също кани "Мишлен" да направи одит на ресторантите в Белград. През ноември с.г. от компанията официално обявяват, че тръгват на обиколка. Първият дигитален каталог за Белград е издаден през декември 2021 г. и в него са включени 14 ресторанта. Един от тях попада в категорията Bib Gourmand (най-добро съотношение цена-качество) заради отлична балканска кухня на достъпни цени. Останалите 13 ресторанта са в списъка с препоръчани места. За тях звезда не се присъжда, но се признава високо качество на храната. В белградския гид за 2026 г. фигурират 25 места, а оценката на "Мишлен" е, че ресторантьорската сцена в столицата на Сърбия се развива и разширява. Два ресторанта са отличени с по една звезда, а три са Bib Gourmand.

За Турция няма официална информация кога инспекторите тръгват на обиколки, а направо е съобщено, че одитът е приключил успешно. Първият местен каталог на "Мишлен" покрива Истанбул и е издаден през есента на 2022 г.

Включва цели 53 ресторанта, от които един директно получава 2 звезди. Следващата година турският гид добавя егейските градове Измир и Бодрум. През м.г. в селекцията са включени и 18 обекта в Кападокия. Впоследствие е обявено, че "Мишлен" планира да разшири географията си в Турция, като очакванията са резултатите да бъдат обявени догодина.

В Словения "Мишлен" издава каталог от 2020 г. Първоначално плановете били той да излезе през март, но коронакризата го забавя и се случва през юни. През март 2020 г. сайтът Foodtourljubliana.com пише, че "инспектори на "Мишлен" обикалят Словения от месеци, тайно оценявайки най-добрите ресторанти в страната, за да видят дали отговарят на високите универсални стандарти, необходими за включване в пътеводителя". Това означава, че проверяващите са работили около година, преди да дадат положителната си оценка. В първото издание един словенски ресторант е отличен с 2 звезди, а други пет – с по една. Към момента "Мишлен" препоръчва общо 74 ресторанта в Словения. Първият, който преди 7 г. е получил 2 звезди, вече има максималните 3, друг е с 2. Осем места имат по една, а 12 са включени в споменатата категория Bib Gourmand. Останалите 52 ресторанта са в списъка с препоръчани места.

В Хърватия "Мишлен" издава каталог от 2017 г., когато един ресторант веднага е

отличен с 2 звезди, а още 34 получават препоръки. На следващата година справочникът набъбва почти двойно до 62 обекта. Към гурме ресторанта с 2 звезди са добавени 2 с по една. Въведена и категорията Bib Gourmand, като в списъка влизат 4 места.

През 2019 г. хърватската селекция се увеличава още, а заведенията със звезди стават пет. Същата година Загреб и Дубровник са включени и във вече споменатото заради Атина издание Michelin Main Cities of Europe. Към момента селекцията в Хърватия съдържа общо 110 ресторанта и заведения.

Освен в България на Балканите справочници "Мишлен" все още няма в Румъния,

Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Албания и Кипър.

Последната държава от Източна и Централна Европа, която се сдоби със свой гид, е Литва, като преди нея такива вече са публикувани в Естония и Латвия. Подготовката преди идването на инспекторите в Литва тече през 2023 г., а договорът за кулинарен одит е сключен в началото на 2024 г. от националната агенция за насърчаване на туризма. Проверени са обекти в столицата Вилнюс, във втория по големина град Каунас и в няколко по-малки. Първият гид за Литва е издаден през юни 2024 г. и включва 34 обекта. Четири от тях получават по една звезда, четири са в Bib Gourmand.

Сред държавите, в които от старта на проверките до обявяването на крайния резултат минават над 3 г., е Филипините. Споразумението с тамошното министерство на туризма е сключено през 2023 г., а първият гастрономичен каталог за Филипините се очаква да излезе до края на годината.