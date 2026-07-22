Съдът отхвърли иск за клевета срещу Ребел Уилсън

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Съдът в Сидни отхвърли обвиненията в клевета срещу австралийската актриса Ребел Уилсън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Искът беше предявен от Шарлот Макинес, която изпълнява главната роля в режисьорския дебют на Уилсън The Deb.

Делото беше заведено заради публикации на Уилсън в социалните мрежи, свързани с Макинес. Спорът възникнал, след като младата актриса и един от продуцентите на филма отишли да плуват на плажа Бонди Бийч, а след това се изкъпали заедно.

По-късно Уилсън написала в Инстаграм, че Макинес ѝ се е оплакала, че се е почувствала некомфортно по време на случката, но впоследствие променила версията си.

Макинес твърдеше, че четири публикации, качени между септември 2024 г. и юли 2025 г., са клеветнически или нарушават правото ѝ на личен живот.

Съдия Елизабет Рейпър постанови, че публикациите не са клеветнически и че Макинес не е успяла да докаже, че са нанесли сериозни вреди на репутацията ѝ.

„Не приемам, че вложеното послание е било сериозно по своята същност или с клеветнически характер", посочва Рейпър в мотивите си. Според нея липсват доказателства публикацията да е нанесла реална вреда на репутацията на Макинес.

След решението Ребел Уилсън благодари на своите поддръжници с публикация в Инстаграм.

„Благодарна съм, че тази глава от живота ми приключи, и с нетърпение очаквам да се върна към това, което обичам най-много – моето семейство и моята работа", заяви актрисата. Тя благодари и на съдията и австралийската правна система, към които изрази най-дълбоко уважение.

Ребел Уилсън е известна с участията си в „Шаферки" и музикалната комедия „Перфектният ритъм".

През 2017 г. самата тя спечели дело за клевета срещу голямо международно списание. Тогава австралийски съд установи, че поредица от статии, в които актрисата е представена като серийна лъжкиня, са навредили на кариерата ѝ.