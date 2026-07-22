Вече тийнейджър: Принц Джордж стана на 13

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Синът на принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън - принц Джордж отбеляза превръщането си в тийнейджър с нов официален портрет.

На снимката бързо растящият бъдещ крал Джордж VII е облечен в костюм, след церемонията Trooping the Colour миналия месец. Кадърът беше публикуван от родителите му – принцът и принцесата на Уелс – в социалните им мрежи с посланието: „Честит 13-и рожден ден, Джордж!"

Снимката е направена в двореца Кенсингтън от един от любимите и най-доверени фотографи на семейството – Мат Портеъс, и отбелязва важен нов етап в живота на младия кралски наследник, пише "Дейли Мейл".

През септември Джордж ще стане ученик в пансиона на колежа „Итън", с което ще започне обучението си в гимназиалния етап. Той ще последва стъпките на баща си, принц Уилям, който именно в това училище е създал едни от най-близките си приятелства.

Това ще бъде първият път от 2019 г. насам, когато Джордж ще посещава училище без поне един от двамата си братя и сестри – принцеса Шарлот и принц Луи.

В същото време Уилям и Катрин продължават внимателно да подготвят най-големия си син за бъдещата му роля в обществения живот. Джордж постепенно поема все повече официални ангажименти.

Последно той беше видян на турнира „Уимбълдън" заедно със семейството си по-рано този месец, но се очаква да не се появява публично отново, докато не започне училище през есента.

Джордж, който е най-голямото дете на семейство Уелс, има по-малка сестра – 11-годишната принцеса Шарлот, и брат – 8-годишния принц Луи. Той беше представен на света още като бебе, когато родителите му излязоха от крилото „Линдо" на болница „Сейнт Мери" в Лондон с него на ръце.

Тогава Катрин, облечена в ефирна светлосиня рокля, сияеше до Уилям, докато двамата показаха първото си дете – Джордж Александър Луис.

Кралските фенове не скриха изненадата си от това колко пораснал изглежда Джордж на последната си снимка за рождения ден. В социалната мрежа X потребители написаха: „Как така вече е официално тийнейджър?!"

Друг добави: „Най-после тийнейджър! Честит 13-и рожден ден на принц Джордж! Пожелавам му прекрасен ден, заобиколен от невероятното си семейство и приятели."

Феновете изразиха същото възхищение и след появата му с кралското семейство на официалния рожден ден на дядо му – крал Чарлз, по време на Trooping the Colour миналия месец.

Мнозина коментираха, че той „расте толкова бързо", след като Джордж изглеждаше уверен и спокоен, докато махаше на тълпите от каретата към Бъкингамския дворец заедно с майка си, сестра си Шарлот и брат си Луи.

Кралските наблюдатели бяха впечатлени и от ръста му, когато придружи Катрин във военновъздушната база RAF Coningsby в Линкълншър миналия месец.

Видеозапис, публикуван от двореца Кенсингтън, показва как майка и син разглеждат самолетите. На кадрите се вижда, че младият принц вече е само малко по-нисък от майка си, която е висока около 175 см.

Фенове дори предположиха, че Джордж ще „надмине Кейт по ръст до Коледа", след като присъства на традиционната великденска служба на кралското семейство през април. Бъдещият наследник вече достига значително над раменете на своя баща, който е висок около 191 см.