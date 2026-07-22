Леопард нахлу в магазин за алкохол, скочи на продавача (Видео)

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Шокиращо видео, което се разпространява онлайн показа как леопард нахлува в магазин за алкохол в Индия и напада изплашен служител.

Свирепото животно скочило в складовата част на магазин за алкохол в град Тодарейсингх и нападнало продавача Санджай Гурджар в понеделник, съобщава The Sun, позовавайки се на кадрите от инцидента.

Петгодишният мъжки леопард размахал острите си нокти срещу 25-годишния Гурджар и се вкопчил в раменете му. Служителят успял да се освободи от животното и панически избягал от магазина.

На видеото от охранителните камери се чуват писъци на ужасени хора, докато двамата се борят.

Гурджар успял да спусне металната щора на магазина, за да заключи дивото животно вътре, след което избягал на безопасно място.

„По някакъв начин успях да отблъсна леопарда и се затичах към изхода. Докато бягах, дръпнах щората надолу. След това загубих съзнание", разказал собственикът на магазина.

След като останал затворен, леопардът започнал да се движи между рафтовете в магазина и съборил няколко бутилки, показват кадрите.

Допълнителни записи от охранителни камери показали, че животното първо е скочило върху друг мъж – 40-годишния Фатех Лал Коли, преди да влезе в магазина и да нападне Гурджар.

Леопардът е нападнал и служител на горската служба, докато се е движел из северния индийски град малко преди 9:00 часа сутринта.

Специалисти по дивата природа проследили животното и успели да го упоят около 14:00 часа.

Гурджар е получил наранявания по ръката, рамото и носа. Другите двама пострадали също са ранени, но степента на травмите им не е уточнена.