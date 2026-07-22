Орнела Мути и дъщеря ѝ са подали молба за руско гражданство

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Италианската актриса Орнела Мути и дъщеря ѝ Найке Ривели са предприели стъпки за получаване на руско гражданство, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Пред руската агенция РИА Новости Ривели съобщи, че двете вече са подали молба.

„Подали сме молба за получаване на руско гражданство, за да се почувстваме наистина у дома си", заяви тя.

По думите ѝ тя и майка ѝ имат руски корени, от които не могат да се отрекат, както не могат да се отрекат от своето семейство и приятели.

Ривели посочи още, че много италианци обичат Русия, хората, които живеят там, и руската култура.

„Италианците, които имат познания по история, не забравят историческите събития. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги са ни подкрепяли", каза дъщерята на Орнела Мути.