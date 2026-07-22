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Галерията „Аполон" в Лувъра отново приема посетители след обира

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Лувъра СНИМКА: Pixabay

Галерията „Аполон" в Лувъра беше отворена днес за посетители за първи път след извършения миналата година обир на съхраняваните в нея кралски бижута, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Колекциите и ценностите, изложени преди в залата, са прибрани. От музея обявиха, че галерията се връща към първоначалното си церемониално предназначение от XVII век.

Сигурността в Лувъра е засилена с нови камери за наблюдение и системи за защита срещу проникване.

При обира крадците са проникнали през прозорец в галерията и за по-малко от осем минути са отнели кралски бижута на стойност 88 млн. евро. Извършеният посред бял ден грабеж шокира посетителите и разкри пропуски в мерките за сигурност.

Подсилването на охраната е сред приоритетите в започналия миналата година десетгодишен план, припомня ДПА. Предвиждат се разходи до 800 млн. евро за модернизиране на инфраструктурата, облекчаване на пренаселеността и изграждане на отделна галерия за „Мона Лиза" до 2031 г

Лувъра СНИМКА: Pixabay

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