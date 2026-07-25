Двама мъже по италиански: голи, влюбени и забавни

Опашка от Gen Z зрители пред Театър 199 за "Както в най-добрите дни" - премиера по време на световното по футбол

Театър 199 “Валентин Стойчев” е последният стожер на летния театрален живот в София. Когато всички други театри са затворили и тръгнали по турнета, фестивали или просто в почивка, малкото арт пространство под земята продължава да работи за софиянци с пълна пара през целия юли и дори изкара премиера насред световното първенство по футбол.

“Както в най-добрите дни” избухва като просеко в летен коктейл бар и вече три поредни представления пълни салона, образувайки опашка от Gen Z зрители, молещи се за правостоящи места. Актьорите слизат сред публиката, връщат се обратно на сцената, прекосяват чрез текста десетки години и хиляди километри разстояние, което ги събира и дели.

Темата за мъжката любов е от онези, към които българският театър рядко се осмелява да посегне. Режисьорът Марий Росен и целият екип на Театър 199, който открива пиесата на 28-годишния италиански драматург Диего Плеутери, е подходил към блестящия текст изключително отговорно, професионално, смело, с вкус и мярка. А той е дисекция на любовта във всичките ѝ етапи, форми и състояния. От срещата на двама напълно непознати пред кабинета на психоаналитика през опознаването, опитомяването, близостта, съжителството, разногласията, неврозите, депресиите, запознанствата с родителите, изневерите, преследването на мечтите, раздялата, копнежа, страха, приятелството. Тук няма никаква сензация, пошлост или пък глуповато шаржиране на ситуациите. Всичко е любов в този текст, независимо дали тя ще е между мъж и жена, или между еднополови партньори, а големият успех на пиесата е, че толкова сериозни теми са представени с невероятно чувство за хумор, което

кара зрителя на моменти да се задавя от смях

Героите нямат имена, те са А. и Б., защото на тяхно място може да бъде всеки. Те навлизат в сложен лабиринт от взаимоотношения, в който се лутат с въпроси за интимността, идентичността и смисъла.

Актьорите Севар Иванов и Теодор Кисьов, избрани след тежък кастинг с над 100 кандидати, са впечатляващи и поотделно, и като тандем, който

заслужава да спечели колективна

театрална награда през новия сезон

Динамиката на отношенията им е показана чрез текст, движение, танц и музика. Героят на Кисьов дори изпява страхотно единственото поп парче на Енио Мориконе, което отлично се вписва в италианския стил на пиесата, микс от модерно звучене с лека ретро нотка.

Севар Иванов, ученик на Стефан Данаилов, има вече своята добра артистична биография с роли на Дориан Грей, Пинокио и Пък от “Сън в лятна нощ”. Теодор Кисьов, възпитаник на Ивайло Христов, само преди няколко месеца спечели “Аскеер” за изгряваща звезда. Двамата пресъздават органично и с много енергия своите персонажи – единият интроверт, другият екстроверт, единият – затворен, скромен и тих, другият хиперактивен, мечтаещ за слава в модната индустрия и бляскав живот в Париж. Единият – пазач в галерия, другият – модел на Караваджо.

В продължение на повече от 15 минути те

играят чисто голи, почти доближени до публиката

от първите редове в малкото салонче. Режисьорският “номер” на тази сцена е, че тя не идва в момент на интимна близост между двамата. Напротив – Марий Росен ги съблича, когато единият партньор отива в дома на другия, за да се запознае с родителите му. Този сериозен, сложен и стресиращ момент е пресъздаден с искрящ хумор, който блика от всеки техен жест, суетене и движение на голите им тела.

Сценографията на представлението е решена като липса на сценография. Чисто бели стени с овална форма, без никакви мебели и аксесоари. Само една лампа, която осветява ключови моменти от действието, и дикторски глас, който ни информира за непрекъснато сменящото се място на действие – у дома, в музея, на улицата, на две локации едновременно. Двамата актьори разчитат само на себе си - на мускулите, мимиката и жестовете си. Те слизат сред публиката, връщат се обратно на сцената, прекосяват чрез текста десетки години и хиляди километри разстояние, което ги събира и дели.

Костюмите са също семпло, но символно подбрани. Те разменят дрехите си като знак за пълното им сливане в един момент, смяна на местата в друг и загуба на идентичност в трети. Актьорите Севар Иванов и Теодор Кисьов са впечатляващи и поотделно, и като тандем.

Две бели ризи ги отвеждат на сватба, две черни вратовръзки – на погребение

Това е, ни повече, ни по-малко.

Останалото е любов както в най-добрите дни, започнала с намерено на улицата късметче от кафе, което някой е изхвърлил. За зрителите, които в дигиталната ера ще си купят хартиената програма на представлението, също има късметче. В никакъв случай не пропускайте вашето.

Актьорите слизат сред публиката, връщат се обратно на сцената, прекосяват чрез текста десетки години и хиляди километри разстояние, което ги събира и дели.