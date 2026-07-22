Георги Милков от "24 часа" получи вместо институция ценния знак на Дипломатическия институт

Чуждестранният носител на наградата Docendo Discimus тази година е фондация "Конрад Аденауер"

Журналистът от "24 часа" Георги Милков получи почетната награда на Дипломатическия институт, която всяка година се връчва по повод Деня на дипломатическата служба на един български и един чуждестранен носител.

Международният анализатор, телевизионен водещ и автор е отличен за дългогодишния си принос за утвърждаването на Института като дипломатическа школа на национално и международно ниво, като водещо средище за публична дипломация и като пазител на историята и успехите на българската дипломатическа служба, каза директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, която връчи отличието.

Тя уточни, че наградата носи мотото на Института - Docendo Discimus, което в превод от латински означава „Учейки другите, учим и себе си", и с нея се отдава признание на хората и организациите, допринесли за развитието и дейността на Дипломатическия институт.

Когато говорим за приноса на Георги Милков, говорим за споделяне на безценен практически опит, каза Таня Михайлова. Тя посочи, че Милков е работил по три от изданията на Дипломатическия институт. Той помага на нашето общество да разбира света по-добре, а на Дипломатическия институт помага да поддържаме високо ниво на професионална подготовка, посочи Таня Михайлова.

„Като дългогодишен дипломатически кореспондент, както някога наричаха журналистите, които следят работата на Министерството на външните работи, бях свидетел на много преговори и дипломатически совалки. Имах привилегията да наблюдавам от първия ред, а понякога и зад кулисите, работата на българската дипломация и да бъда свидетел на забележителни успехи. Видях също колко лесно се руши доверието между хора и държави и колко трудно се възстановява. Убедих се, че зад всяка успешна дипломатическа работа стоят не само талант и професионализъм, но и огромно търпение, постоянство и способността да слушаш другия. Може би именно това е най-ценният урок, който журналистиката и дипломацията споделят", каза Милков при получаването на наградата.

Той даде за пример спасяването на българските медици в Либия като доказателство, че обединените усилия на държавата, дипломацията, обществото и медиите могат да доведат до успех всяка кауза, колкото и обречена да изглежда.

„В свят на конфликти и дълбоки разделения добрата дипломация и качествената журналистика ще имат още по-важна роля, защото изграждат мостове между общества, култури и хора, които иначе не биха седнали на една маса", каза още Милков. Той благодари на екипа на иститута и българските дипломати и посланици, с които е работил и от които се е учил, както и на колегите си в "24 часа".

От историята на наградата Docendo Discimus става ясно, че досега с нея най-често са били удостоявани български и чуждестранни институции и организации, сред които Катедра „Европеистика" към Философския факултет на Софийския университет, Постоянното представителство на България към Европейския съюз, Военна академия „Г. С. Раковски", Постоянната делегация на България в НАТО, Европейският колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", фондация „Ханс Зайдел" (Германия), Дружеството на ООН в България, Атлантическият клуб и други.

Лауреат в категорията „Чуждестранна институция" тази година е фондация „Конрад Аденауер", а наградата беше връчена на директора на фондацията Норбърт Бекман. Тя се присъжда за активното партньорство на фондацията с Дипломатическия институт и в светлината на отбелязването на 150 години от рождението на Конрад Аденауер - един от основоположниците на Обединена Европа.

"Без дипломация няма да можем да стоим сплотени заедно и да имаме успех, каза Норбърт Бекман и отбеляза, че за фондацията е чест да получи такова отличие. Европа е нашата гаранция за бъдещето. Успяхме да живеем в мир толкова дълго време в резултат на далновидността на видни политици, заяви още той. Той посочи, че догодина България ще празнува 20 години членство в Европейския съюз. Европа не би била пълна без България", отбеляза в речта си Норбърт Бекман.