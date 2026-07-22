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Биеналето във Венеция "на нож" с ЕС - спряха им 2 млн. евро (Обзор)

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Входът на биеналето в миналото му издание СНИМКА: ВИОЛИНА ХРИСТОВА

Едно от най-значимите културни изложения в центъра на голям скандал заради участието в него на Русия

Организаторите на Венецианското биенале ще оспорят решението на Европейския съюз за оттегляне на безвъзмездната помощ от 2 милиона евро. Те се заканиха да “защитят правата си пред всички компетентни органи”, след като във вторник Европейската изпълнителна агенция за образование и култура каза, че ще прекрати текущата безвъзмездна помощ за фондация “Венецианско биенале” заради участието на Русия в изложението тази година.

“Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване”, каза говорителят на Европейската комисия Томас Рение. И добави, че това са “ценности, които не се зачитат в съвременна Русия”.

Организаторите на биеналето отхвърлиха тези твърдения, като обясниха, че безвъзмездната помощ съфинансира проекти, които “нямат нищо общо с участието на Русия”. “Мярката няма значително въздействие върху бюджета, сметките или планираните и текущи дейности на Венецианското биенале, които ще се проведат по план”, добавиха оттам.

Венецианското биенале е едно от най-значимите културни събития в света. То представя международни изложби в областта на изкуството, архитектурата, киното, танца, музиката и театъра, но още от март е подложено на сериозен политически натиск. Тогава организаторите обявиха, че на Русия ще бъде разрешено да отвори отново своя павилион във Венеция за първи път след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Италианското правителство подложи на остра критика това решение, докато Европейската комисия обяви, че ще спре финансирането от 2 милиона евро, ако руският павилион участва отново.

Той все пак стана част от изложението през май. Тогава посетителите бяха допускани в руския павилион само по време на четирите дни за медийно представяне. През останалата част от шестмесечното биенале достъпът до сградата е ограничен.

 

 

Входът на биеналето в миналото му издание СНИМКА: ВИОЛИНА ХРИСТОВА

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