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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23267444 www.24chasa.bg

Луис Фонси пее “Деспасито” на живо в Бургас

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Луис Фонси

Девет години след като целият свят си припяваше “Деспасито”, българските фенове ще чуят за първи път хитовата песен на живо. Изпълнителят Луис Фонси идва у нас за фестивала Spice Music Festival, който ще превърне Морската гара в Бургас в двудневна музикална сцена. Фонси ще изпее най-известните си латино песни, сред които и “Деспасито” - безспорния хит от 2017 г., който до днес има 9 млрд. гледания само в ютюб. Луис Фонси ще бъде част от програмата във втория фестивален ден - 8 август. Тогава на сцената ще излезе и Руслана, победителка на “Евровизия” за 2004 г. Сред изпълнителите в първия ден - 7 август, ще са Томас Андерс от Modern Talking, Джени Бергрен от Ace of Base, Right Said Fred и Лийрой Торнхил, бивш член на The Prodigy.

Луис Фонси

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