Вкусни рецепти от цял свят, които и децата ще сготвят

Околосветско вкусно пътешествие от комфорта на кухнята - това предлага книгата “Кулинарно пътешествие” (изд. “Фют”) за малките откриватели. Изданието съдържа полезна информация за готвенето, лесни вегетариански рецепти от цял свят и истории на семействата, които ги приготвят. Представени са рецепти от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка и Австралия. Цветните илюстрации показват нагледно стъпките от рецептите и са подходящи за начинаещи кулинари. Така децата ще опознаят нови култури и ще се потопят във всекидневието и традициите на различни народи, като си сготвят нещо вкусно.

