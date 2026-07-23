Полският актьор Хуберт Урбански поздрави на чист български “Стани богат” за 25 г. у нас

“Стани богат” 25 години - браво на вас! На всички участници желая винаги да печелят големи, големи пари. Ники Кънчев - да си жив и здрав, всичко най-хубаво! Браво на вас!” Това казва на чист български език известният полски актьор Хуберт Урбански. Той всъщност е наполовина българин - потомък е на известния софийски род Лекарски. Урбански е водещ на полския формат “Стани богат”, а по случай 25-годишнината от излъчването на умната игра у нас записа специално послание за целия ѝ екип. Такова отправи и водещият на “Стани богат” в Коста Рика Едгар Силва.

Годишнината си българското издание на играта ще чества наесен, когато се връща в програмата на Би Ти Ви, обясниха от телевизията. Ники Кънчев Снимка: Би Ти Ви