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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23267479 www.24chasa.bg

Коя ирландска магия ще надвие злото, дошло под формата на вълк

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Конър О'Дуайър се гордее с историята на рода си, съчетала в себе си ирландски поверия и магията на Тъмната вещица. Той самият притежава изключителната дарба да общува със соколи и живее в живописното графство Мейо с обичната си сестра Брана. Там братовчедка им Айона среща любовта на живота си и се научава да владее магията. Но злото, приело формата на вълк, се спотайва в гъстите гори на Мейо. Усвоил магията на сенките, Кеван изчаква своя миг да нападне братовчедите О'Дуайър.

“Магията на сенките” (изд. “Хермес”) е втората книга от поредицата за братовчедите О'Дуайър на Нора Робъртс.

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