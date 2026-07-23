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Накъде с децата през уикенда (24-26 юли)

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Деца на разходка СНИМКА: Pixabay

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Деца на разходка СНИМКА: Pixabay

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание