Една група, два свята - защо Изтокът и Западът танцуваха на Kool & The Gang

Американските музиканти държаха два часа на крака с ритмите си римската публика

Понякога са достатъчни само няколко акорда, за да се върнеш десетилетия назад, но не към конкретно място, а към усещане. Така се случи и в римския Auditorium Parco della Musica, когато първите ноти, изсвирени от легендарната група Kool & The Gang, накараха цялата публика да се изправи на крака. Италианци, туристи, хора от различни поколения започнаха да танцуват така, сякаш никога не са спирали. А аз внезапно се озовах в България от времето на Тодор Живков.

Тогава не знаехме почти нищо за света отвъд желязната завеса. Западната музика достигаше трудно, често на касети, прeзаписвани десетки пъти. И все пак имаше групи, които успяваха да прескочат политическите граници, и Kool & The Gang бяха една от тях. В дискотеките беше достатъчно диджеят да пусне Celebration, Ladies Night или Get Down On It и всички ставаха да танцуват. Тогава никой не си задаваше въпроса как е възможно една американска фънк група да бъде толкова обичана както на Запад, така и в социалистическа България. Днес осъзнавам, че музиката им беше едно от малкото неща, които обединяваха хората от двете страни на желязната завеса, в това число италианци и българи, без те самите да са го осъзнавали.

Точно това чувство ме връхлетя в Рим. Концертът беше част от престижния Roma Summer Fest на Fondazione Musica per Roma, един от малкото европейски фестивали, които

в продължение на два месеца предлагат над 110 концерта

между Аудиториума “Парк на музиката” и Дома на джаза. Всяко лято сцената приема най-големите имена в световната музика, а тази година една от най-очакваните вечери беше именно гостуването на Kool & The Gang. Концертът на Kool & The Gang в Аудиториума „Парк на музиката“ на Рим Снимка: Виолина Христова

Макар в състава да е останал само един от оригиналните музиканти - басистът и съосновател Робърт Kool Бел, групата не изглежда като носталгичен проект, напротив. Звукът е мощен, духовата секция е безупречна, а ритъмът има същата енергия, която превърна Kool & The Gang в една от най-танцувалните групи в историята на популярната музика. Повече от два часа времето сякаш спря. Jungle Boogie, Hollywood Swinging, Fresh, Joanna, Cherish, Too Hot звучаха така, сякаш са написани вчера. Всяка песен предизвикваше нова вълна от аплодисменти. Робърт Бел е единственият член на Kool & The Gang от оригиналния й състав. Снимка: Виолина Христова Публиката не спираше да танцува, не само защото познаваше всяка мелодия, а защото тези песни имат рядката способност да карат тялото да се движи, преди разумът изобщо да е реагирал. Именно в това се крие тайната на Kool & The Gang. Те никога не са разчитали единствено на красиви мелодии. Тяхната сила е в груува, в онзи неуловим ритъм, който съчетава джаз, фънк, соул, диско и ритъм енд блус в едно цяло. Затова и музиката им оцелява вече шест десетилетия.

Историята започва през 1964 г. в Джърси Сити, когато братята Робърт и Роналд Бел събират група млади музиканти, вдъхновени от Майлс Дейвис, Джон Колтрейн, Чарли Паркър и Дюк Елингтън. Първият албум излиза през 1969 г., но истинският пробив идва няколко години по-късно с Jungle Boogie и Hollywood Swinging. През 80-те години към тях се присъединява певецът Джеймс J.T. Тейлър и групата се превръща в световен феномен. Ladies Night, Celebration, Joanna, Fresh и Cherish оглавяват класациите по целия свят и се превръщат в химни на цяло поколение. Kool & The Gang при създаването си Снимка: Виолина Христова

Наградите следват една след друга - две отличия “Грами”, седем от Американските музикални награди, звезда на Алеята на славата в Холивуд, място в Залата на славата за автори на песни (Songwriters Hall of Fame), а през 2024 г. и заслужено приемане в Залата на славата на рокендрола. Песните им са използвани в десетки филми, сред които “Треска в събота вечер”, “Роки” и “Криминале”, а техни ритми са използвани повече от 1800 пъти от изпълнители като Мадона, Джанет Джексън, Джей Зи, “Бийсти Бойс” и много други.

Дори след смъртта на барабаниста и съосновател Джордж Браун през 2023 г. духът на групата остава жив. Браун, наричан Фънки, беше човекът, създал ритмите на Celebration, Ladies Night, Too Hot и Summer Madness - композиции, които и днес звучат удивително съвременно. Част от концерта на Kool & The Gang в Рим Снимка: Виолина Христова

Робърт Бел, който вече е на 74 г., не крие защо продължава да обикаля света. “Всеки има какво да празнува в живота си”, казва той. Според него именно затова Celebration никога няма да остарее. Това не е просто песен, а усещане, което кара хората да се чувстват по-добре. Неслучайно

НАСА я избира, за да звучи дори в Космоса

Трудно е да се намери друга група, която повече от шестдесет години да кара няколко поколения да танцуват по един и същи начин. На концерта в Рим около мен имаше и млади хора, които не са били родени, когато Fresh е покорявала класациите, както и възрастни двойки, които очевидно бяха изживели младостта си с тези песни.

Може би именно затова си тръгнах с усещането, че Kool & The Gang никога не са били просто музикална група. Те са доказателство, че понякога ритъмът прави това, което политиката никога не успява - събира хора, които иначе никога не биха се срещнали. Днес, във време на войни, разделения, тревоги за бъдещето, климатични промени, техните песни продължават да напомнят колко лесно е поне за една вечер всички да забравим страховете си и просто да празнуваме живота.