3 дни, 3 сцени, 3 легендарни имена и 45 000 фенове - летящ старт на PHILLGOOD в Пловдив

Пловдив записа едно от най-мащабните музикални събития в историята си. Първото издание на международния фестивал PHILLGOOD събра близо 45 000 посетители в рамките на три дни на Гребната база, а повече от една четвърт от билетите бяха закупени от чужденци. Явно новият фестивал още с дебюта си привлича сериозен международен интерес.

В продължение на три вечери Пловдив беше домакин на едни от големите имена на световната музикална сцена. Фестивалът предложи над 40 изпълнители на три сцени, обединявайки рок, алтернативна, електронна и инди музика. Хедлайнери бяха британските легенди The Cure, Gorillaz и американският музикант Moby, а в програмата участваха още Wolf Alice, The Subways, Just Mustard, Sleaford Mods, Kneecap, Suede, Einsturzende Neubauten, Son Lux, Los Bitchos, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, Thievery Corporation, KiNK и десетки други международни и български изпълнители.

Още първата фестивална вечер се превърна в исторически момент за българската публика. The Cure изнесоха първия си концерт у нас, продължил повече от два часа и включил 26 песни. Пространството пред главната сцена се изпълни с хиляди фенове, а концертът се превърна в едно от най-коментираните музикални събития на годината.

След това излязоха музикантите от “Клас”, които

отбелязаха 40 години

и се завърнаха пред публика

след 13-годишно отсъствие

Часове преди концерта Бойко Петков, Момчил Колев и Иван Градинаров се срещнаха със свои почитатели и се снимаха с десетките фенове, които чакаха на опашка.

Втората фестивална вечер събра близо 20 000 души пред главната сцена за първия концерт на Gorillaz в България. Билетите за този ден бяха напълно разпродадени още през пролетта заради огромния интерес към британската група. Почти двучасовото шоу на Деймън Олбърн и компания завърши с емблематичните Clint Eastwood и Feel Good Inc., съпроводени от впечатляващо пиротехническо шоу.

Финалът на фестивала беше поверен на Moby, който направи дългоочакваното си завръщане на българска сцена. С най-големите си хитове американският артист сложи емоционален край на тридневния музикален маратон.

Освен главната сцена голям интерес предизвикаха и PHILLCOOL и PHILLRAVE, които предложиха богата програма с електронна музика, алтернативен рок, инди и български изпълнители. Сред артистите бяха Perturbator, Acid Arab, Daniel Avery, Sofia Kourtesis, HAAi, Kelly Lee Owens, Hayes & Y, Jin Monic, Жлъч и Гена, ALI, Bulgarian Cartrader и още много други.

Сред хилядите чуждестранни гости бяха и Никос, Янис, Катерина и Христос от Ираклио на остров Крит. След тридневния престой в Пловдив

четиримата бяха във възторг

“Фантастично! Велико изживяване!”, казаха те, преди да отпътуват, а за самия Пловдив използваха думите “Оморфи поли” - красив град. Казаха, че не ги е уплашила нито юлската жега, нито комарите край Гребната база, защото атмосферата, музиката и организацията напълно са оправдали пътуването им.

PHILLGOOD е най-новият международен фестивал на Fest Team и е част от програмата на фондация “Пловдив 2019”, реализиран с подкрепата на Община Пловдив. Още с първото си издание събитието заяви амбицията си да превърне града в една от водещите музикални фестивални дестинации в Югоизточна Европа, привличайки публика от десетки държави и едни от най-големите имена на световната сцена.