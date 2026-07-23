Мъже с червило - след Робърт Смит от The Cure в Пловдив идва шок рок иконата Marilyn Manson на Hills Of Rock

Световни звезди на тежката сцена от четвъртък до неделя в най-големия метъл маратон у нас

Много градове в България и на Балканите могат да завиждат на Пловдив. Само дни след новия и суперуспешен фестивал PhillGood (виж вляво) започва и традиционният Hills Of Rock. Той също е организиран от Fest Team и фондация “Пловдив 2019”. В тези дни градът е пълен с народ от страната и чужбина, за които юлската жега е част от пейзажа, а основната мотивация - любовта към музиката. На Hills Of Rock ще е много по-тежка от PhillGood. Тази година има и допълнителен ден, който по нищо не отстъпва на тридневния фестивал - Be4Hills в четвъртък. На сцената днес излизат родната гордост Sevi, симфоничните метъли Epica от Дания, американските класици Savatage и хедлайнерите - обичаните от всички шведски пауър метъли Sabaton. Вратите отварят в 16,30 ч, шоуто на голямата сцена започва в 18 ч, а времето обещава да е приятно хладно за климатичните особности на Пловдив.

Какво свързва PhillGood с Hills Of Rock освен десетките хиляди фенове и доброто настроение? В първите дни и на двата фестивала фронтмените на големите хедлайнери са легендарни мъже с червило на устата - първият е с деликатен грим, а вторият - с брутален. В петък на PhillGood 67-годишният Робърт Смит от The Cure изуми публиката с младежкия си и силен глас в безупречно двучасово шоу на бандата. Седмица по-късно по същото време сцената ще завледее Marilyn Manson - фронтменът на едноименната банда, която вече 35 г. е законодател в индъстриъл, готик и алтернативния метъл. Трудно е да се правят прогнози за изявата на ексцентричния Marilyn Manson, който наскоро се завърна по-силен от всякога след обвиненията за насилие над жени в САЩ. Преди Marilyn Manson ще свирят легендарните и възродени британски пънкари Sex Pistols, ню метъл институцията от Калифорния P.O.D., британците Malevolence и младите американнски надежди на метълкора Vended. Съли Ерна от Godsmack

В събота големият хедлайнер са любимците на родната публика Godsmack, а преди тях са Black Label Society на Зак Уайлд (последният китарист на Ози Осбърн), Skindred, House Of Protection и Karen Dio. В неделя феновете ще видят най-голямото разнообразие от легенди на метъла и нови модерни имена. Шоуто започва с Deafheaven в 17 ч, а след това Paradise Lost, Nevermore, Lamb Of God и Electric Callboy.

Както всяка година организаторите са се погрижили публиката да види и чуе най-известните родни изпълнители от тежката музика в трите дни на фестивала. Те ще се изявяват на сцените Power Stage и “На Тъмно”.

От тази година има и нов, по-удобен вход с няколко ленти за по-бързо влизане. Зоната на фестивала до Гребната база в Пловдив и тази година предлага храна, мърч, напитки и много забавления на 47 обекта. За първи път ще бъде представен и проектът “Музикална класна стая”, която ще е много любопитен за най-малките фенове на тежката музика. Инициативата на Fest Team и фондация “Музика за България” в партньорство с Rockschool ще дават уроци по китара, барабани, пиано и пеене, а екипът ще разказва за музиката и образованието.