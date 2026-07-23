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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23268239 www.24chasa.bg

"Божествената комедия" на Салвадор Дали в Перник

Лиляна Клисурова

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Изложбата на Салвадор Дали в Перник е изключително интересна и обхваща творчеството през целия живот на художника. Снимка: Лиляна Клисурова

Знаете ли, че Салвадор Дали е илюстрирал книги като “Дон Кихот”, “Алиса в страната на чудесата” и “Божествена комедия”. През 1950-1952 г. той създава цикъл от 100 акварела в малък формат, посветени на произведението на Данте. Поводът е 700-годишнината от рождението на поета, а поръчката е от италианското правителство. Но обществен отзвук срещу това, че за задачата е избран испанец, спира отпечатването им, а художникът получава и хонорара си, но и акварелите. 15 години по-късно илюстрациите са включени първо във френско издание на “Божествена комедия”, а след това и в италианско.

100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.
100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.

100-те акварела, както и други произведения на световноизвестния гений могат да бъдат видени в художествената галерия “Любен Гайдаров” в Двореца на културата в Перник. Там са представени над 300 творби на Дали, някои от които са за първи път пред българска публика - оригинали, репродукции, скулптури, дори бижута. Те разкриват разнообразието от стилове в творчеството му и невероятното му въображение.

До момента изложбата е посетена от над 15 хиляди души и може да се види до 6 септември. А през август там ще има и занималня за децата - ще рисуват като Дали, разказа зам.-кметът на Перник по хуманитарни дейности Адриан Скримов.

Изложбата на Салвадор Дали в Перник е изключително интересна и обхваща творчеството през целия живот на художника.
100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.
Двойка с глави, пълни с облаци - контурът на платната представя Дали и съпругата му Гала.
Автопортрет с пеперуди - графика със смесена техника от 1971 г.
Копие на автопортрет с пържен бекон от 1941 г.
Графики, рисувани от Дали в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.
Скулптура на слона от картината на Дали, рисувана за сценографията на пиесата “Както ви харесва” от Шекспир, поставена през 1948 г. под режисурата на Лукино Висконти в театър “Елизео” в Рим.
“Загадката на желанието, Моята майка, моята майка, моята майка” - така се казва тази картина на Дали от 1929 г., представена с печатна репродукция.
Изложбата на Салвадор Дали в Перник е изключително интересна и обхваща творчеството през целия живот на художника.
100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.
Двойка с глави, пълни с облаци - контурът на платната представя Дали и съпругата му Гала.
Автопортрет с пеперуди - графика със смесена техника от 1971 г.
Копие на автопортрет с пържен бекон от 1941 г.
Графики, рисувани от Дали в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.
Скулптура на слона от картината на Дали, рисувана за сценографията на пиесата “Както ви харесва” от Шекспир, поставена през 1948 г. под режисурата на Лукино Висконти в театър “Елизео” в Рим.
“Загадката на желанието, Моята майка, моята майка, моята майка” - така се казва тази картина на Дали от 1929 г., представена с печатна репродукция.
Изложбата на Салвадор Дали в Перник е изключително интересна и обхваща творчеството през целия живот на художника.
100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.
Двойка с глави, пълни с облаци - контурът на платната представя Дали и съпругата му Гала.
Автопортрет с пеперуди - графика със смесена техника от 1971 г.
Копие на автопортрет с пържен бекон от 1941 г.
Графики, рисувани от Дали в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.
Скулптура на слона от картината на Дали, рисувана за сценографията на пиесата “Както ви харесва” от Шекспир, поставена през 1948 г. под режисурата на Лукино Висконти в театър “Елизео” в Рим.
“Загадката на желанието, Моята майка, моята майка, моята майка” - така се казва тази картина на Дали от 1929 г., представена с печатна репродукция.

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