"Божествената комедия" на Салвадор Дали в Перник

Знаете ли, че Салвадор Дали е илюстрирал книги като “Дон Кихот”, “Алиса в страната на чудесата” и “Божествена комедия”. През 1950-1952 г. той създава цикъл от 100 акварела в малък формат, посветени на произведението на Данте. Поводът е 700-годишнината от рождението на поета, а поръчката е от италианското правителство. Но обществен отзвук срещу това, че за задачата е избран испанец, спира отпечатването им, а художникът получава и хонорара си, но и акварелите. 15 години по-късно илюстрациите са включени първо във френско издание на “Божествена комедия”, а след това и в италианско.

100-те акварела, които Салвадор Дали е рисувал за "Божествена комедия" на Данте могат да бъдат видени в Художествената галерия в Перник.

100-те акварела, както и други произведения на световноизвестния гений могат да бъдат видени в художествената галерия “Любен Гайдаров” в Двореца на културата в Перник. Там са представени над 300 творби на Дали, някои от които са за първи път пред българска публика - оригинали, репродукции, скулптури, дори бижута. Те разкриват разнообразието от стилове в творчеството му и невероятното му въображение.

До момента изложбата е посетена от над 15 хиляди души и може да се види до 6 септември. А през август там ще има и занималня за децата - ще рисуват като Дали, разказа зам.-кметът на Перник по хуманитарни дейности Адриан Скримов.