"Оейзис" изпревариха "Бийтълс" по продажби за всички времена във Великобритания

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Oasis изпревариха легендарните The Beatles в класацията за най-продаваните албуми във Великобритания за всички времена. Братята Лиъм и Ноел Галахър се събраха след дългогодишна вражда и направиха едно от най-успешните турнета в британската музика с разпродадени стадиони на целия остров.

Вторият албум на група (What's the Story) Morning Glory?, официално изпревари най-продавания албум на техните идоли The Beatles в класацията на албумите с най-големи продажби във Великобритания за всички времена, съобщи Би Би Си.

Албумът от 1995 г. включва хитове като Wonderwall и Don't Look Back in Anger и вече заема трето място в класацията за най-продаваните албуми, публикувана от компанията Official Charts Company, която следи продажбите.

Шедьовърът на The Beatles от 1967 г. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, който преди десетилетие беше на трета позиция в същата класация, вече заема петото място, съобщава БТА.

Компилацията Greatest Hits на Queen от 1981 г. остава най-продаваният албум като цяло, следван от Gold от 1992 г. на ABBA.

Албумът на Адел 21 от 2011 г. се е изкачил на четвърта позиция.

Класацията за всички времена беше публикувана днес по повод 70-годишнината на седмичния чарт за албуми във Великобритания.

Според Official Charts Company албумът (What's the Story) Morning Glory? на Oasis е натрупал 6,2 милиона единици в британската класация – комбинирани стрийминг слушания и физически продажби.