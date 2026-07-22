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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23268477 www.24chasa.bg

Илон Мъск дава 100 млн. долара на Мел Гибсън да заснеме "Одисея" без чернокожа Елена

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Чернокожата кенийска актриса Лупита Нионго е в ролята на Хубавата Елена във филма “Одисея” на Кристофър Нолан.

Илон Мъск е готов да даде 100 млн. долара на Мел Гибсън да заснеме "точна" версия на "Одисея" без чернокожа Елена. 

„Одисеята" на Кристофър Нолан чупи боксофис рекорди в различни категории почти всеки ден, но остава силна група критици в социалните медии, най-вече в X, които се обявяват категорично против филма.

Един от тези потребители е собственикът на платформата, Илон Мъск, който преди това е казвал, че „Крис Нолан е загубил почтеността си" в отговор на коментари за това, че Нолан е избрал актрисата Лупита Нионго, която е чернокожа, за ролята на Елена от Троя. 

Мъск също е отворен към идеята да даде на Мел Гибсът 100 милиона долара, за да направи „исторически точна" „Одисея". Много потребители отговарят, че Гибсън не е точно пример за историческа точност с филмите си като „Смело сърце", „Апокалипто", „Патриотът", „Страстите Христови" и други.

Идеята е филмът да бъде представен на "омиров гръцки език", пише Forbes

Въпреки критиките на Мъск, филмът „Одисея" на двукратния носител на „Оскар" Кристофър Нолан се превърна в огромен световен боксофис успех и се очаква да стане най-касовият филм на британския режисьор. Според последните данни приходите достигат 263,7 милиона долара малко след пускането му в кината.

Чернокожата кенийска актриса Лупита Нионго е в ролята на Хубавата Елена във филма “Одисея” на Кристофър Нолан.

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