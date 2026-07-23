Още едно от децата на Брат Пит и Анджелина Джоли се отказа от фамилията на баща си

Семейната драма около Брад Пит и Анджелина Джоли продължава, след като и 18-годишната им дъщеря Вивиан е предприела законови действия, за да премахне фамилията Пит от името си.

Тя е поискала името ѝ да бъде променено от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли, като като основание е посочила "лични" причини. Второто ѝ име е избрано в чест на покойната майка на Анджелина Джоли – Маршелин Бертран, която почина през 2007 г. след битка с рак на яйчниците и рак на гърдата, съобщава Page Six.

Според източник на изданието случващото се е "пълно и тотално отчуждаване на родител", което според него е "ужасно, умишлено и излишно" и обслужва интересите само на единия родител. Друг източник обаче защитава избора на децата, като твърди, че ако Брад Пит не е близък с тях, причината е "болката и вредата", които са преживели, и че вече като пълнолетни те имат право сами да вземат решенията си.

Искането на Вивиан е поредният епизод от продължаващия конфликт между Брад Пит и Анджелина Джоли, започнал след раздялата им през 2016 г. Двамата окончателно финализираха развода си едва през декември 2024 г., след повече от осем години съдебни битки.

Вивиан не е първото им дете, което се отказва от фамилията на баща си. През май 2024 г., малко след като навърши 18 години, Шайло официално премахна "Пит" от името си. През май 2026 г. Мадокс също подаде документи със същото искане, отново посочвайки лични причини.

На 9 юни и Захара поиска по съдебен ред името ѝ да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли. Междувременно Нокс също изглежда се дистанцира от фамилията на баща си, след като при дипломирането си във Fusion Academy в Лос Анджелис е използвал името Нокс Джоли. По информация на Page Six, той е отпразнувал завършването си заедно с майка си Анджелина Джоли, сестра си Вивиан и по-големите си брат и сестра Пакс и Захара.

Още през май 2024 г. самата Вивиан престана публично да използва фамилията на баща си. В програмата на бродуейската постановка "Аутсайдерите", по която е работила като асистент на майка си, тя беше изписана единствено като Вивиан Джоли.