Ицко Финци показа глинени фигурки, изваяни от 9-годишната му дъщеря Матилда

Актьорът Ицко Финци се похвали в социалните мрежи с три глинени фигурки, оформени от 9-годишната му дъщеря Матилда. Трите малки скулптури изобразяват членовете на семейството.

Нашето семейство (глина и мидички), написа Финци под снимката.

Малката Матилда вече има три самостоятелни изложби. Може би и няма как да е другояче, защото се ражда в артистичното семейство на актьора Ицхак Финци, когото всички наричат Ицко, и режисьора и сценарист Лиза Боева.

Само за седмица Матилда подреди две експозиции със свои рисунки. В Деня на детето - 1 юни, с нейни картини бе открита първата общинска галерия за детско творчество "Артеанци". А три дни по-късно, на 4 юни, тя показа и герои по Шекспирови пиеси в Галерия 88 "Камен Попов". Изложбата ѝ си "партнираше" с представянето на книгата на майка ѝ Лиза Боева - "Проектът "Уилям Шекспир". И двете експозиции могат да бъдат разгледани до 30 юни.

Миналия месец семейството на талантливото момиче разказа пред "24 часа", че Матилда рисува непрекъснато. Най-често, докато около нея звучи приказка, по листа оживяват герои, чудновати създания, къщи и цели светове, родени сякаш в движение - с бързи линии и неудържимо въображение. За момиченцето рисуването не е просто картина, а разказ, начин да улови мисъл, настроение или приключение.

Вкъщи тя обича да майстори нещо с мъниста, пластилин, глина, станиол ... Създава човечета, къщи, цели замъци. Като всяко дете обича да играе и с връстниците си.

"Ние не се намесваме по никакъв начин, на никакъв етап. Ако тя реши нещо да ни покаже или прочете, тогава. Понякога рисува много бързо, сякаш да успее да съхрани някаква странна мисъл. Или пък крайно динамично развиваща се история, която трябва да се предаде със същата експресия. Така си представям, че е. Защото понякога създава рисунки много бавно, с множество детайли – тогава и самата история е някак спокойна, без драматизъм", разказа Ицко Финци.

Родителите ѝ грижливо събират всичките ѝ рисунки в големи папки, надписани по месеци и години.

Историите ѝ оживяват на листа най-често с черен химикал или тънкописец. Според майка ѝ тя рядко използва цвят, защото бърза да предаде разказа, емоцията, а ако го оцвети, това може да я забави или да я разсее от историята.