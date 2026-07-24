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Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия

Мая Божинова

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Eвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия, коментира в подкаст пред "24 часа" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

Новаков предупреди, че властите в България не трябва да допускат да се повторят грешките с Плана за възстановяване и устойчивост, защото на карта са заложени 23 млрд. евро европейско финансиране като част от бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2028 - 2034 г.

В подкаста "Региони без граници" Новаков посочи още, че стратегически проекти като тунела под Шипка и магистрала "Черно море" могат да получат подкрепа по линия на новите европейски приоритети. Той призова България да използва по-добре позициите си в европейските институции и да работи по-последователно с Брюксел, за да не губи средства.

Вижте повече във видеото.

Eвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия