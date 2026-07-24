За Росен Петров най-хубавото нещо в живота е дъщеря му Славея

Днес рожден ден празнува журналистът, сценарист, тв водещ и автор Росен Петров, човекът, който през годините мина през телевизията, политиката и литературата, но остана верен на най-голямата си страст - българската история. След успеха на книгите си и предаването “Операция История”, което през септември ще започне своя девети сезон по “България он ер”, той продължава да доказва, че миналото може да бъде разказвано увлекателно и да достига до все повече хора.

Тази година рожденият му ден ще премине в тесен семеен кръг. Август, както обикновено, е запазен за заслужена почивка със семейството. “Дъщеря ми Славея, която вече е на 5 г., е най-хубавото, което ми се е случвало в живота”, признава Росен Петров. Именно около нея и съпругата му Десислава Нешева, уважаван лекар и генетик, днес се върти целият му свят.

Честит празник!