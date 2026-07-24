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Георги Милков стана и Купидон. Двойка се запозна на опашка за автограф от него, покани го на сватбата си

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Опашка от читатели за автограф от Георги Милков СНИМКА: ФЕЙСБУК

Добрите новини за журналиста от “24 часа” Георги Милков нямат край. След като в сряда бе удостоен с почетната награда на Дипломатическия институт, ден по-късно той получи мистериозен зелен плик. На него - златен печат, изобразяващ сърце, обгърнато с маслинови клонки. Вътре Милков откри писмо с едно от най-трогателните послания, които някога са му изпращани. От него разбира, че е станал сватовник, без дори сам да знае за това.

“Измина една година от представянето на “Носорог в банята” в “Кино Кабана” - момент, важен за Вас и още повече за нас! А ние сме Калина и Пламен - двама ваши почитатели, чиито пътища се пресякоха на опашката за автографи след събитието и постепенно оттам се сляха в един!”, разказват те в писмото си до известния международен анализатор и тв водещ. Дори го наричат “невинния виновник” за тяхната среща, или просто техния Купидон. И съвсем естествено това толкова трогателно послание завършва с покана за сватбата им.

Тържеството им е този уикенд, а точно тогава Милков е ангажиран с “Арт Поток” - фестивал на изкуствата в Лозенец, където ще представя книгата “Либийският случай”.

“Но знам, че моите двама влюбени няма да се натъжат от моето отсъствие, защото на представянето на книгата бих могъл отново да стана “невинен виновник”, за да се пресекат нечии пътища. А ако Калина и Пламен след време ме поканят на кръщенето на първата си рожба, бих им обещал да направя всичко възможно да отида. Сега сърцето ми е с тях”, казва Георги Милков.

Опашка от читатели за автограф от Георги Милков СНИМКА: ФЕЙСБУК

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