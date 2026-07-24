Музиканти от Япония и България превземат заедно българските сцени

Инициатор на проекта е джазпевицата Надя Тончева

От 31 юли до 9 август за 29-и път планинският курорт Банско отново ще бъде столица на джаза. По време на джазфестивала там ще гостуват световноизвестни музиканти, изявени български изпълнители и млади таланти.

На 7 август с вечерен концерт на централната сцена на фестивала в рамките на музикалния проект "SANIX BAND Япония-България" ще се представят изпълнители от далечна Япония: китаристът - Юичи Ишикава, Томотака Секия – бас китара, и младата тромпетистка Мисато Кубо. Заедно с тях ще свирят българските им колеги Павел Цонев – пиано, и Емил Тасев – барабани. Петимата ще представят своя авторска програма, както и джаз обработки на традиционна японска музика. Публиката ще чуе и класически джаз стандарти в интерпретация на джаз певицата Надя Тончева, която се присъедини към тях.

Всъщност Надя Тончева, която днес, 24 юли празнува рождения си ден, е инициатор за този музикален проект. Миналата година тя получи покана и участва в традиционния музикален фестивал във Фукуока – Япония. Там певицата изнесе няколко концерта с японски джаз музиканти, чийто лидер е китаристът Юичи Ишикава. Тогава възниква идеята японските джазмени да върнат визитата в България.

През месец август SANIX BAND ще гостуват в България с няколко концерта и в страната. След участието си в Банско на 7 август ги очаква сцената на фестивала "Август е музика" в Стара Загора с вечерен концерт от 20.00 часа на 8 август. Следващата им изява е в Пловдив - на 13 август от 21.00 часа в клуб "В Джаза". Участниците в SANIX BAND ще се изяват и на българското Черноморие, като ще се изяват в два джаз фестивала: "Джаз в Бургас" на 14 август в експозиционен център "Флора" и "Джаз до морето ДЖЕЗЕРЕЦ", който ще се състои на 15 август в красивото селце Езерец в близост до град Шабла.

По време на престоя си в България японските музиканти ще посетят и фабриката "Кремона България" в град Казанлък, най-голямото предприятие на Балканите за производство на струнни инструменти и най-вече акустични китари. На 10 август те ще участват в презентацията на най-новите модели китари на фирмата.

Надя Тончева е утвърдено име в българската поп и джаз музика: певица, пианист, аранжор, вокален педагог и текстописец. Тя е вокалист и за кратко ръководител на легендарната акапелна джаз-формация "Траяна" от Стара Загора. След преустанавяване дейността на групата през 90-те години Надя Тончева има успешна международна кариера като певица и пианистка в Швейцария, Норвегия, Канарските острови, Либия, Мароко, Сирия, Гърция, Кипър, Египет, Израел, пее пред българските общности в Париж, Берн, Синсинати /САЩ/, Будапеща, Япония, Люксембург. В последните години активно участва на българската музикална сцена със собствени проекти, съвместно с някой от най-известните български музиканти, както и с Шуменската симфониета и симфоничния оркестър на Държавна опера Стара Загора.

Тя е инициатор и организатор на десет поредни издания на Джаз фест в родния си град Казанлък, а също на Национален младежки Джаз форум в Стара Загора, който прерасна в Национален конкурс за млади джаз изпълнители. През 2016 година бе отличена от Министерството на културата с държавно отличие "Златен век – звезда" за принос към българската култура.

Ето какво казва за себе си вече 65-годишната певица, която не крие годините си: "Някои мои колеги се шегуват, като ме сравняват с творческото дълголетие на обичаната от всички Лили Иванова. Разбира се, приемам това като комплимент, още повече като дете тя беше моята първа вдъхновителка. И сега на концерти изпълнявам нейни песни, които публиката силно аплодира. Стилово никога не съм се ограничавала и се старая да пея истинска, въздействаща музика, независимо дали е поп, рок, блус, джаз, латино или френски шансони. Но август тази година определено ще посветя на джаза".